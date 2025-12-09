La community modding di Grand Theft Auto V continua a spingere i limiti tecnici del titolo Rockstar, e l'ultima creazione del modder XtremeV rappresenta un significativo passo avanti nel rendere Los Santos un ambiente urbano davvero credibile e pulsante di vita.

Stiamo parlando di XtremeTool, una mod che permette di popolare le strade della città con folle di pedoni così dense da rivaleggiare con quanto visto in produzioni recenti come Marvel's Spider-Man 2 o Watch Dogs: Legion.

XtremeTool agisce su cinque parametri fondamentali del motore grafico di GTA V Enhanced: Main Heap Size, Resource Heap Size, Pool Heap Size, Ped Memory Budget e Vehicle Memory Budget.

La vera innovazione sta nella possibilità di allocare oltre 4 GB di memoria a ciascuno di questi heap, superando i limiti originariamente imposti da Rockstar e permettendo al gioco di gestire un numero di NPC simultanei impensabile nella configurazione vanilla.

Dal punto di vista tecnico, il modder raccomanda una configurazione con almeno 8-16 GB di RAM e 4 GB di VRAM per sfruttare appieno le potenzialità della mod senza compromettere le performance.

Chi dovesse riscontrare cali di frame rate può intervenire manualmente sul file popcycle.dat incluso nel pacchetto, riducendo il numero di pedoni spawn-ati dinamicamente nelle diverse zone della mappa.

La mod è stata sviluppata e testata specificamente per l'ultima versione Enhanced di GTA V su Steam, quindi gli utenti delle versioni console o di build precedenti potrebbero non essere compatibili.

Il download è disponibile gratuitamente e rappresenta un complemento ideale per chi ha già investito in overhaul grafici come NaturalVision Enhanced, RealityV Mod o ChromatiX Enhanced, creando un'esperienza visiva e ambientale che si avvicina agli standard delle produzioni open-world più recenti.

Va detto che, per quanto impressionante, XtremeTool difficilmente riuscirà a replicare le folle oceaniche di Assassin's Creed: Unity, che rimane ancora oggi un riferimento assoluto per densità di popolazione negli open-world.

Tuttavia, l'impatto sulla percezione della città è notevole: Los Santos passa da essere una metropoli credibile ma un po' vuota a un ambiente urbano davvero vibrante e caotico.