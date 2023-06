GOG vi regala un nuovo gioco gratis a tema cyberpunk

Proseguono senza sosta i giveaway di GOG.com, che consentono a tutti gli utenti iscritti allo store di scaricare senza alcun costo aggiuntivo diversi giochi gratis, senza alcun tipo di DRM incluso.

Il nuovo omaggio gratuito è dedicato in particolar modo a chi ama il genere cyberpunk: si tratta di Hell Division, uno sparatutto in terza persona in cui controlleremo droni letali contro le corporazioni più potenti.

Proprio come ci hanno insegnato le opere a tema, una volta abbattuta una corporazione ne spunterà immediatamente un'altra pronta a prendere il suo posto, spingendoci a proseguire la nostra battaglia per liberare una metropoli futuristica.

A differenza di produzioni come Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), in Hell Division non c'è una componente tipica dei giochi di ruolo, ma proporrà solo scontri esplosivi in volo e diverse missioni da completare.

La promozione resterà valida solo per altre 30 ore, a partire dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo: per poter fare vostro questo gioco gratuito, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale, aggiungere Hell Division al carrello e completare la "transazione" senza spendere neanche un centesimo.

In pochissimi istanti, se avrete eseguito la procedura correttamente, riceverete conferma dell'operazione e troverete il vostro nuovo gioco gratis pronto per il download nel vostro account.

Vi consigliamo dunque di affrettarvi e approfittare di questa occasione il prima possibile, per non lasciarvi sfuggire un nuovo grande omaggio per chi ama giocare su PC.

Se siete iscritti ad Amazon Prime, cogliamo l'occasione per segnalarvi anche una nuova interessante promozione lanciata dal colosso e-commerce per festeggiare il Prime Day: ogni settimana sarà disponibile un nuovo gioco gratis su Prime Gaming e il primo è già disponibile.

Si tratta di omaggi bonus rispetto a quelli già annunciati in passato dal servizio: ricordiamo dunque che proseguiranno come previsto i giveaway di giugno e che proprio la scorsa settimana sono stati aggiunti ben 4 giochi gratis.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare l'ultima doppietta di regali su Epic Games Store: tra poche ore sarà svelato un nuovo omaggio imperdibile.