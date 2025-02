Gli autori di Daymare svelano un horror co-op che potete provare gratis

Ricorderete sicuramente il nome di Invader Studios, il team italiano che ha dato vita agli interessanti Daymare – videogiochi horror vecchia scuola che hanno ottenuto ampi consensi da critica e pubblico.

In queste ore, la software house ha svelato più dettagli del suo nuovo, curioso progetto: si chiama Panic Delivery ed è un horror comico e cooperativo, molto diverso dai lavori precedenti di Invader – e nel quale, sarò io, ma mi sembra di scorgere anche un po' di satira dissacrante nei confronti della nostra società.

Nella descrizione del gioco, infatti, Invader spiega che Panic Delivery «è un gioco horror/comedy cooperativo per quattro giocatori: consegna pacchi in un mondo distopico governato da una spietata e grottesca società di mostri! Fallire non è un’opzione: se non ti uccidono i clienti, lo farà l’azienda… e un altro umano sacrificabile prenderà il tuo posto».

Lo slogan del gioco, che quindi vi mette nei panni di corrieri decisamente determinati a portare a termine le loro consegne, è «consegna o muori provandoci», dato che nell'ombra vi attenderanno mostri e insidie di ogni genere.

«Il tuo compito è semplice: consegnare pacchi. L'esecuzione? Non proprio. Attraversa ambienti pericolosi pieni di insidie, assicurandoti che il tuo carico resti intatto… e che i tuoi arti non vengano mangiati. I mostri possono essere clienti difficili e alcuni potrebbero preferirti come spuntino piuttosto che apprezzare il tuo servizio puntuale» aggiunge Invader, tra il serio e il faceto.

Per cercare di sopravvivere a queste deliranti consegne condite da mostri potremo anche sfoggiare equipaggiamenti di ogni sorta – ugualmente sopra le righe, «come armi che modificano le superfici, dispositivi di distrazione e persino repellenti per mostri per sfuggire ai pericoli. Zaini specializzati e altre attrezzature ti aiuteranno a trasportare più pacchi in sicurezza o a completare le tue rotte in modo più efficiente».

Come provare gratis Panic Delivery

Se l'idea di vedere delle dinamiche da horror mescolate a un piglio comico e a un'interazione pensata per giocare in cooperativa, sappiate che non dovete aspettare molto: durante lo Steam Next Fest (che avrà il via il 24 febbraio) sarà disponibile una versione di prova gratis di Panic Delivery, che vi permetterà di tentare con mano queste consegne piuttosto letali.

La demo sarà un buon momento per fornire feedback agli sviluppatori, che prevedono poi di arrivare al lancio in accesso anticipato del gioco completo nel corso del 2025.

Per scaricarla, vi basterà accedere alla pagina Steam di Panic Delivery e procedere con il download.

