Hoyoverse ha da poco concluso il livestream dedicato alla versione 5.7 di Genshin Impact, durante il quale sono stati presentati contenuti inediti in arrivo con la prossima patch.

Tra le novità più attese ci sono due nuovi personaggi giocabili – Skirk e Dahlia – e il ritorno di Dainsleif nella trama principale.

Ma l’attenzione di molti giocatori è stata catturata anche dai tre codici promozionali gratis a tempo, diffusi durante la diretta, che permettono di ottenere ricompense gratuite come Primogems, Mora e EXP dell’Avventuriero.

I codici sono riscattabili fino al 9 giugno alle ore 06:00 del mattino (ora italiana). Dopo tale data e orario, non sarà più possibile ottenerne i benefici.

Ecco i tre codici rilasciati durante il livestream:

MasterSkirk0618

YourSpaceTime

VoidStar0618

Cosa contengono? Oltre a un buon quantitativo di Primogems, utili per le prossime fasi del banner gacha, riscattando questi codici riceverai anche Mora, necessaria per migliorare armi e personaggi, e Punti Esperienza dell’Avventuriero, fondamentali nelle prime fasi di gioco o per salire di livello più rapidamente.

Come riscattare i codici? Puoi riscattarli in due modi. Il primo, tramite browser, andando al sito ufficiale:

Accedi con il tuo account Hoyoverse Seleziona il server di gioco Inserisci ciascun codice e conferma

Il secondo, direttamente in gioco, aprendo il menu Impostazioni e accedendo alla sezione “Account”, dove troverai l’opzione per riscattare un codice.

Una volta riscattati, le ricompense arriveranno nella tua posta in-game entro pochi minuti.

Cosa c’è di nuovo nella versione 5.7:?

Skirk : personaggio 5 stelle di tipo Cryo, armata di spada. Attesissima dai fan della lore di Khaenri'ah.

: personaggio 5 stelle di tipo Cryo, armata di spada. Attesissima dai fan della lore di Khaenri'ah. Dahlia : personaggio 4 stelle di tipo Hydro, anch'essa con spada, inedita nel roster.

: personaggio 4 stelle di tipo Hydro, anch'essa con spada, inedita nel roster. Dainsleif torna nella storia con nuovi sviluppi narrativi, molto attesi dagli appassionati di lore.

La versione 5.7 si preannuncia quindi ricca di contenuti narrativi e meccaniche di gioco interessanti, ed è accompagnata da questi bonus gratuiti che ogni giocatore dovrebbe riscattare per affrontare al meglio le sfide che lo attendono.

