GCC Pokémon Pocket svela il merchandise ufficiale, ovviamente

GCC Pokémon Pocket si è rivelato in breve tempo uno dei più grandi fenomeni mobile degli ultimi tempi: probabilmente non è dunque sorprendente scoprire che The Pokémon Company sta già pensando a diverse soluzioni per promuovere il free-to-play anche nella realtà.

Come segnalato da ComicBook, nei Pokémon Center sarà presto possibile acquistare i primi accessori di GCC Pokémon Pocket, che avrà dunque ufficialmente una linea di merchandise ufficiale.

Per il momento non sono previste edizioni fisiche delle carte virtuali presenti in-game, anche se non escludo che potrebbe essere solo questione di tempo: del resto, abbiamo visto set creati appositamente anche per Pokémon GO, restando in tema di giochi mobile (ne trovate diversi su Amazon, se interessati).

In prima linea troviamo display 3D delle carte Immersive dedicate a Pikachu EX, Charizard EX e Mewtwo EX, presenti nel primo set introdotto nel gioco: oggetti da collezione molto interessanti per chi ha apprezzato il design delle carte virtuali.

Il set di merchandise includerà anche un borsello con dentro una raffigurazione della carta Immersive di Pikachu EX, un cordino per cellulare sempre con la carta dedicata a Pikachu EX, un portamonete con il logo di GCC Pokémon Pocket e tre bustine con cerniera raffiguranti i primi 3 set di Geni Supremi.

A completare l'offerta troviamo un portachiavi con la Clessidra Busta e 9 monete diverse: tre di queste raffigurano le energie Elettro, Fuoco e Psico, mentre le altre 6 raffigurano Eevee, Meowth, Venusaur, Blastoise, Mew e Gardevoir, esattamente come appaiono nel gioco mobile.

Attualmente questo set di merchandise è previsto soltanto per i Pokémon Center in Giappone, ma considerando che GCC Pokémon Pocket si è rivelato un successo globale non sarei sorpreso di scoprire presto nuovi piani per il lancio in tutto il mondo.

In ogni caso, per i fortunati che risiedono in Giappone, sarà possibile acquistarli a partire dal 3 aprile, anche se non è stato ancora svelato alcun prezzo ufficiale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che è già disponibile il set Tripudio Splendente, che introduce per la prima volta i Pokémon cromatici: qualora non ne abbiate ancora trovati, colgo l'occasione per augurarvi buona fortuna.