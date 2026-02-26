Se vi state chiedendo come scaricare i giochi gratis del weekend Xbox, la risposta arriva direttamente dai Free Play Days, l’iniziativa ufficiale che consente di effettuare il download gratuito dei giochi Xbox per un periodo di tempo limitato.

Ogni settimana una selezione di titoli diventa accessibile senza costi aggiuntivi, permettendo agli utenti di provarli prima di decidere se acquistarli.

Per scaricare giochi gratis su Xbox durante il weekend è sufficiente accedere alla propria console, entrare nell’Xbox Store e cercare il titolo incluso nei Free Play Days.

Una volta aperta la pagina del gioco, basterà selezionare l’opzione “Installa, incluso con Game Pass” oppure “Prova gratuita” per avviare immediatamente il download. In pochi minuti il gioco sarà disponibile nella vostra libreria, pronto per essere avviato senza alcun pagamento.

In alcuni casi potrebbe essere necessario un abbonamento attivo a Xbox Game Pass, mentre altri titoli potrebbero risultare completamente accessibili a tutti gli utenti. Eventuali limitazioni vengono indicate direttamente nella pagina dello store.

Tra i giochi gratis del weekend Xbox disponibili per il download troviamo il Server Slam di Marathon, lo sparatutto multiplayer sviluppato da Bungie e proposto come test pubblico in vista del lancio ufficiale previsto nel 2026.

La lineup include anche Anno 117: Pax Romana, strategico ambientato nell’antica Roma, Atari 50: The Anniversary Celebration realizzato da Digital Eclipse, il cooperativo Moving Out 2 e l’indie Stuffed.

Il consiglio è di procedere subito con il download dei giochi gratis Xbox, perché una volta concluso il weekend promozionale non sarà più possibile accedere ai titoli senza acquistarli.