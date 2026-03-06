Il franchise di casa Playground Games, considerato da anni il punto di riferimento assoluto tra i giochi di guida open-world, si prepara a fare il suo ingresso in Giappone, uno dei teatri automobilistici più iconici e desiderati dai fan della serie. IGN ha scelto Forza Horizon 6 come protagonista del suo appuntamento mensile "IGN First" di marzo, e il materiale esclusivo già disponibile lascia poco spazio all'immaginazione.

Il filmato di gameplay inedito, della durata di circa nove minuti, porta il giocatore a bordo di una Saleen S7, la supercar americana che agli inizi degli anni Duemila divenne un simbolo di eccellenza artigianale a stelle e strisce, paragonabile per esclusività a certi prodotti Pagani o De Tomaso nel panorama europeo.

L'auto percorre una porzione della mappa giapponese del gioco partendo da sud, attraversando campagne collinari e tratti rurali dal sapore quasi pittoresco, prima di immergersi nel tessuto urbano di Tokyo e risalire infine verso le pendici montuose.

Se vi state chiedendo perché manca il traffico... sappiate che è una scelta decisa dal team di sviluppo per permettere un filmato fluido e senza troppe interruzioni.

La scelta del Giappone come ambientazione non è casuale né banale. Si tratta di un territorio a lungo richiesto dalla community, un paese che nella cultura automobilistica mondiale occupa un posto del tutto particolare: dalle strade tortuose dell'Hakone alle highway illuminate di notte nelle metropoli, il Giappone offre una varietà di scenari che difficilmente un altro paese potrebbe replicare in termini di fascino visivo e tecnico.

La strada giapponese aspettava da anni di essere percorsa.

Forza Horizon 6 arriverà il 19 maggio 2026 su Xbox Series X|S e PC, disponibile sia sul Microsoft Store che su Steam. Chi acquisterà l'edizione Premium potrà accedere al gioco quattro giorni prima, a partire dal 15 maggio, grazie all'Early Access.

Da segnalare anche l'arrivo previsto su PlayStation 5 nel corso dello stesso anno, una scelta che allarga ulteriormente la platea di giocatori potenziali e che segna un cambio di strategia significativo per Microsoft.

Dal punto di vista dei contenuti, il gioco promette di presentarsi al day one con un parco auto più ampio che mai. Il sistema di progressione si ispira dichiaratamente al primo capitolo della serie, uscito nel 2012, un titolo che molti appassionati ricordano con nostalgia per la sua struttura più diretta e coinvolgente.

Playground Games ha anche annunciato interventi attesi da tempo sul fronte della personalizzazione, un aspetto che le comunità online avevano indicato come punto debole nelle ultime iterazioni della serie.

Nel mercato dei racing game, dove titoli come Gran Turismo di Sony presidiano da decenni il versante simulativo, Forza Horizon ha ritagliato una nicchia tutta sua puntando su libertà di esplorazione, atmosfera e spettacolarità.