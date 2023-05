Final Fantasy XVI: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 8 maggio: Rinnovata la selezione di store! Attualmente su eBay lo trovate al prezzo scontato di 64,99€!

Prossimo capitolo della celeberrima serie di Square Enix, Final Fantasy XVI sarà ambientato a Valisthea, un mondo ricco dei Cristalli Madre, delle potenti catene rocciose di cristallo in grado di produrre etere. Diverse popolazioni si radunarono intorno a questi cristalli, così da sfruttarne l’etere e utilizzarlo per compiere potenti incantesimi in grado di garantire ricchezza e prosperità, portando alla nascita di grandi regni proprio presso i Cristalli Madre. I regni più importanti, usciti vincitori da secoli di conflitti, sono sei: il Gran Ducato di Rosaria, il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekiana, il Regno di Ferro e il Dominio Cristallino.

Recentemente, però, un male misterioso, conosciuto come la Piaga, ha iniziato a far soffrire il mondo intero e l’unica cosa che sembra tenere a bada questa forza è il potere dei Cristalli Madre. Per questo motivo la pace tra i sei regni sembra essere sempre più a rischio, con guerre che minacciano di destabilizzare il mondo. Il protagonista del gioco è Clive Rosefield, primogenito dell’arciduca di Rosaria, che a soli 15 anni, grazie alla sua grande abilità con la spada, diventa la guardia del corpo di suo fratello minore Joshua, erede dell’Eikon di fuoco Phoenix.

Dal punto di vista del gameplay, Final Fantasy XVI non sarà un open world, ma più un open map, ossia avrà una serie di zone, anche molto grandi, che rappresenteranno l’intero mondo di Valisthea, divise tra loro da schermate di caricamento. Il combat system in sé risulta molto action e veloce, quasi una sorta di Devil May Cry in salsa fantasy. D’altronde, ad aver progettato questo sistema è Ryota Suzuki, ex Capcom che ha lavorato proprio sulla saga con protagonista Dante e anche a Dragon’s Dogma. Per scoprire ulteriori dettagli sul titolo, vi rimandiamo al nostro approfondito speciale.

