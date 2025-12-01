Un barlume di speranza per i fan di Final Fantasy IX è tornato: l’edizione inglese del libro illustrato Vivi and Grandpa’s Memories for the Sky è ora disponibile per il preordine su diversi rivenditori, inclusi lo store ufficiale di Square Enix e grandi catene internazionali. Questa pubblicazione celebrativa si inserisce nel calendario del 25° anniversario del gioco e viene percepita dalla community come un possibile segnale che Square Enix stia lentamente rianimando l’interesse attorno al franchise.

Il volume, descritto come un picture book dedicato al personaggio di Vivi e firmato da autori e illustratori legati alla saga, figura nei cataloghi di Amazon, Barnes & Noble e del negozio ufficiale Square Enix, con data di uscita indicata per il 19 maggio 2026 in alcune pagine di preordine. La presenza contemporanea del libro su più piattaforme internazionali ha alimentato il passaparola fra i fan, che interpretano la mossa come più di un semplice merchandising: un mattone posato dentro una strategia più ampia di celebrazione e (forse) preludio a annunci futuri.

Il contesto aiuta a spiegare perché queste notizie scatenino speculazioni: Square Enix sta infatti organizzando una mostra dedicata al 25° anniversario di Final Fantasy IX a Tokyo, programmata tra fine novembre e inizio dicembre, e ha orchestrato recentemente collaborazioni cross-media, l’ultima delle quali è un evento crossover con il gioco mobile Another Eden, che riporta i personaggi di FFIX in un titolo esterno. Questi elementi rafforzano l’idea che la casa nipponica stia investendo risorse per rivitalizzare la proprietà intellettuale.

Detto questo, non esiste ancora alcuna conferma ufficiale su un remake vero e proprio di Final Fantasy IX. I rumor e i leak si inseguono da tempo, e mentre alcuni segnali (come la riedizione del materiale di gioco, l’esposizione celebrativa e il merchandising mirato) sono coerenti con una campagna di riscaldamento, Square Enix non ha né confermato né annunciato uno sviluppo del remake. Per ora rimane quindi il terreno delle speranze e delle ipotesi, anche se la combinazione di eventi in corso rende plausibile che la casa produttrice abbia in mente iniziative più concrete per il futuro prossimo.