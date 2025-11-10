Fallout 4: Anniversary Edition è finalmente disponibile, e Bethesda sceglie il giorno del suo decimo anniversario per ricordarci perché il titolo ambientato nel Commonwealth è diventato un punto di riferimento per tutto il genere post-apocalittico. Dieci anni dopo quell’11 novembre 2015 che aprì le porte della Zona Contaminata a milioni di giocatori, Bethesda Game Studios festeggia con un’edizione che vuole essere la versione definitiva di uno dei giochi più amati della sua storia.

Fallout 4: Anniversary Edition è ora disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam e PC, e rappresenta la sintesi perfetta di un decennio di espansioni, mod, miglioramenti e creatività. L’edizione include il gioco base e tutti e sei gli add-on ufficiali, per un totale di oltre 100 ore di contenuti che ripercorrono – e rinnovano – l’intera epopea del Sopravvissuto della Cripta 111. Ma la vera novità è la presenza di oltre 150 oggetti del Creation Club, tra cui contenuti mai pubblicati prima, che promettono di dare nuova linfa alle scorribande tra Boston e il Commonwealth.

Come se non bastasse, Bethesda introduce anche una nuova funzionalità destinata a cambiare il modo in cui i giocatori interagiscono con l’universo di Fallout: la modalità Creazioni. Si tratta di un menu completamente rinnovato che rende finalmente semplice e immediato scoprire, scaricare e utilizzare i contenuti sviluppati sia dagli studi interni sia dalla community di modder professionisti e appassionati. Un passo avanti importante, che unisce ancora di più l’esperienza ufficiale e quella creata dai fan, ponendo l’accento sulla libertà e sulla personalizzazione – da sempre i due cardini del DNA Bethesda.

Interessante notare che il nuovo menu Creazioni sarà accessibile anche a chi possiede versioni precedenti del gioco. Non servirà dunque acquistare l’Anniversary Edition per godere delle nuove funzionalità: basterà aggiornare il proprio Fallout 4. Un’operazione che, in un’industria spesso segnata da upgrade a pagamento e pratiche discutibili, suona come un raro atto di rispetto verso la propria community.

Per chi possiede la Standard Edition o la Game of the Year Edition, Bethesda offre percorsi di aggiornamento dedicati, mentre gli abbonati a Xbox Game Pass e PlayStation Plus potranno accedere agli add-on ufficiali e al Creation Club attraverso due opzioni di upgrade personalizzate. E per chi si chiede se l’esperienza arriverà anche su console Nintendo, la risposta è sì: Fallout 4: Anniversary Edition è in arrivo su Nintendo Switch 2 nel 2026.

Con questa nuova versione, Bethesda sembra voler chiudere un cerchio. Fallout 4 è stato amato, criticato, moddato, riesplorato e reinterpretato per dieci anni. Oggi torna più vivo che mai, aggiornato e pronto a raccontare ancora una volta la sua storia di sopravvivenza e speranza in un mondo distrutto. Un ritorno che non guarda soltanto al passato, ma rinnova la promessa di un futuro in cui la saga potrà continuare a evolversi senza perdere la sua anima.