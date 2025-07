Dal 20 al 24 agosto 2025, Fabriano tornerà a essere il cuore pulsante della cultura ludica e narrativa italiana ospitando la 35esima edizione della FabCon, la più longeva e una delle più importanti convention di giochi di ruolo italiane.

L'evento, che da oltre trent'anni trasforma il centro storico in un vivace crocevia di incontri e racconti condivisi, punta a superare le 3000 presenze totali, con circa 2200 partecipanti attesi solo per le attività ludiche.

FabCon 2025 offrirà un programma ricco e variegato, con 280 sessioni di gioco di ruolo che si susseguiranno giorno e notte.

L'obiettivo è creare un'esperienza immersiva che, come spiega Manfredi Mangano, presidente dell'Associazione Culturale Lokendil, «anima i luoghi più belli del centro storico di Fabriano e accoglie partecipanti da tutta Italia in un clima di amicizia e collaborazione, ritrovandosi guardandosi negli occhi, raccontando storie senza schermi e tastiere».

Nata oltre trent'anni fa da un'idea dell'Associazione Culturale Lokendil, FabCon è cresciuta da appuntamento locale a evento di rilievo nazionale, attirando appassionati da ogni angolo d'Italia. Quest'anno, oltre 45 associazioni ludiche italiane e più di 120 Game Master guideranno i partecipanti in avventure che spaziano dal fantasy all'horror, dal mystery alla fantascienza. Non mancheranno spazi dedicati ai giochi da tavolo, curati in collaborazione con la Giornata Mondiale del Gioco di Urbino, e attività specifiche per bambini, ragazzi e famiglie.

Accanto al vasto programma ludico, FabCon 2025 propone la rassegna culturale "Si Gioca e Si Racconta", che quest'anno avrà come filo conduttore il tema degli "Eroi". Curata dall'associazione Lokendil con la consulenza artistica di Loredana Lipperini, la rassegna esplorerà ogni sfumatura dell'eroismo, dall'antieroe al villain, dalla fragilità al fallimento.

Il programma culturale includerà talk, workshop, presentazioni e dialoghi con figure di spicco del panorama nazionale come Loredana Lipperini, Marilù Oliva, Amir Issaa e Lorenza Ghinelli. Saranno approfonditi temi che vanno dalle origini del gioco di ruolo (con la proiezione di un documentario sui 50 anni di Dungeons & Dragons realizzato da RAI 4) all'ascesa e alla crisi dei supereroi, dall'importanza pedagogica del fallimento al significato di essere un eroe oggi. La Scuola Holden di Torino, eccellenza italiana nella formazione narrativa, contribuirà con un workshop di scrittura creativa condotto da Lorenza Ghinelli.

L'Artist Alley di FabCon tornerà ad arricchire l'offerta, ospitando artisti, artigiani e creativi del mondo ludico. Quest'anno, l'ospite d'onore sarà Anna Chiara Stagi, illustratrice della celebre serie di libri-gioco Lupo Solitario.

FabCon si conferma non solo un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma anche un significativo volano per il turismo e l'economia locale. L'evento gode del patrocinio e del sostegno di importanti enti come la Regione Marche, il Comune di Fabriano, Fondazione Marche Cultura e Fondazione Cariverona, oltre a numerosi partner locali e nazionali.

La manifestazione "invaderà" pacificamente Fabriano, animando luoghi storici come Palazzo del Podestà, il complesso di San Benedetto e la Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi”, con la prestigiosa collaborazione della Fondazione CARIFAC che aprirà le porte della sua sala convegni.

FabCon2025 un invito a riscoprire il valore della comunità attraverso la cultura popolare, il gioco e la narrazione, unendo generazioni diverse e stimolando creatività, inclusione ed empatia.

L'appuntamento è a Fabriano (AN) per vivere il miglior evento di giochi di ruolo che potreste mai pensare di scoprire: trovate tutte le info sul sito e sui canali social della Lokendil.