Come ogni giovedì, tornano i giochi gratuiti per PC su Epic Games Store, ma questa volta bisognerà portare un po’ più di pazienza. La consueta finestra delle 17:00, infatti, salta del tutto: l’annuncio dei nuovi titoli gratuiti avverrà direttamente durante i The Game Awards, trasformando la tradizionale routine settimanale in un piccolo evento dentro l’evento.

Epic Games ha confermato ufficialmente che il prossimo gioco gratis verrà svelato solo nella notte tra giovedì e venerdì, quando la cerimonia dei TGA entrerà nel vivo. L’appuntamento è fissato per le 02:00 dell’11 dicembre, orario italiano. Una scelta insolita, ma perfettamente coerente con la volontà di dare maggiore visibilità all’iniziativa proprio nel contesto più seguito dell’anno per l’industria videoludica.

In altre parole, per sapere quale titolo potremo riscattare gratuitamente questa settimana, non basterà un semplice refresh dello store. Toccherà seguire la diretta dei The Game Awards o attendere che la sorpresa emerga subito dopo il reveal ufficiale.

Nell’attesa restano ancora poche ore per approfittare dei giochi gratuiti attualmente disponibili. The Darkside Detective e The Jackbox Party Pack 4 possono ancora essere scaricati senza costi aggiuntivi, ma solo fino alle 17:00 di oggi, giovedì 11 dicembre. Dopo quell’orario lasceranno spazio al nuovo titolo misterioso che vi riveleremo in tempo reale.

Il quadro, quindi, è semplice: Epic sta puntando a un annuncio più scenografico, probabilmente per dare maggiore peso al suo regalo settimanale e inserirsi con intelligenza nel buzz mediatico dei TGA. Per i giocatori, invece, significa soltanto una cosa: aspettare qualche ora in più e sperare che il titolo in arrivo sia all’altezza di un reveal in prima serata mondiale.

Nel mentre vi ricordo che sulle nostre pagine trovate la raccolta di tutti i giochi resi disponibili gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.