Dove vedere il Future Games Show 2023

Uno degli appuntamenti più in vista della giornata odierna, alla Summer Game Fest, è sicuramente il Future Game Show. L'editore Future propone infatti anche quest'estate la sua carrellata di videogiochi, di solito dal ritmo piuttosto serrato, che vengono introdotti da una coppia di doppiatori celebri del mondo videoludico.

E se in passato abbiamo avuto Solid Snake e Meryl Silverburgh (Metal Gear Solid), oltre a Geralt e Yennefer (The Witcher), questa volta a fare da conduttori saranno le voci di Laura Bailey e di Yuri Lowenthal, direttamente da Marvel's Spider-Man (dove sono, rispettivamente, Mary Jane e Peter Parker).

L'appuntamento è fissato per le ore 19.00 italiane del 10 giugno e di solito lo show ha una durata di più o meno un'ora. Future ha anticipato che dovremmo vedere «più di quaranta videogiochi», quindi aspettiamoci la solita carrellata piuttosto veloce.

Ma dove vedere il Future Game Show 2023? Sul canale YouTube ufficiale dell'evento, prima di tutto. Per comodità, vi proponiamo il player direttamente qui sotto nel corpo dell'articolo.

In alternativa, potete seguire l'evento sul canale Twitch di GamesRadar (la testata dell'editore che organizza l'evento), sulla sua pagina Facebook o sull'account Twitter dedicato.

Insomma, le opzioni non mancano. Noi di SpazioGames.it come sempre saremo concentrati sulla scrittura e copriremo l'evento con un riassunto completo di tutti i giochi che saranno presentati, trailer per trailer. Considerando che è un bel sabato di giugno, siete giustificati se doveste perdervelo e voleste recuperarlo in seguito: è qui che entra in gioco il nostro recap.

Per il resto, vi ricordiamo di dare un'occhiata al nostro hub dedicato alla Summer Game Fest per non perdere nessuna delle novità dalla kermesse. Visitate anche il nostro calendario di tutte le conferenze, dove trovate anche comodamente i collegamenti a tutti i recap già pubblicati sulla nostra testata, per gli appuntamenti già trascorsi.