Xbox Game Pass, 3 giochi gratis dicono addio a fine marzo

Si è fatto attendere qualche giorno in più del previsto, ma Xbox Game Pass ha finalmente svelato quali saranno i prossimi giochi gratis che lasceranno il servizio alla fine del mese.

Ogni metà e fine mese, il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) avverte infatti i fan con circa due settimane di anticipo sui titoli pronti a dirci addio, così da dar loro il tempo di recuperarli e provarli prima che sia troppo tardi.

Advertisement

Alla fine di marzo ci lasceranno ufficialmente ben 3 giochi, disponibili sia per gli abbonamenti su Xbox che su PC: vi lasciamo di seguito alla lista completa.

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 31 marzo 2024

Hot Wheels Unleashed: Game of the Year Edition

Infinite Guitars

MLB The Show 23

L'addio di MLB The Show 23 era certamente nell'aria, dato che è già disponibile proprio su Game Pass l'edizione 2024 del simulatore di baseball prodotto da PlayStation Studios.

Il gioco più importante dell'elenco è sicuramente l'edizione GOTY di Hot Wheels Unleashed, la versione completa del divertente racing arcade sviluppato da Milestone: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.

Infinite Guitars è invece un gioco di ruolo ritmico, in cui dovrete sconfiggere mech giganti a suon di duelli con musica rock.

Dal 31 marzo non sarà dunque più possibile scaricare gratuitamente questi giochi su Xbox Game Pass: il nostro consiglio, come sempre, è di scaricarli e provarli prima che sia effettivamente troppo tardi.

Se vorrete poi continuare a giocarci anche dopo la loro rimozione, ricordiamo che il servizio in abbonamento vi offre la possibilità di acquistarli con uno sconto speciale valido proprio fino al 31 marzo.

Ovviamente resta in piedi la possibilità che possa arrivare un ripensamento improvviso — come accaduto per Ni No Kuni pochi giorni fa — anche se è molto improbabile: in ogni caso, vi terremo prontamente aggiornati qualora ci fossero novità.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi un grande regalo per i fan iscritti a Xbox Game Pass Ultimate: potete riscattare totalmente gratis il Pass Espansione di Persona 3 Reload.