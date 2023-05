Dark Souls Remastered in UE5 è un sogno e un fan lo sta creando

Il primo Dark Souls è uno dei soulslike più apprezzati di tutti i tempi, tanto che il gioco è finito sotto la lente di un fan che ne sta realizzando una remaster in Unreal Engine 5, pezzo dopo pezzo.

Lasciando da parte il ben noto Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) il capitolo originale della serie dark fantasy di FromSoftware è ancora molto amato.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, tale "SilasCG" ha condiviso un video che mostra come potrebbe essere una remaster di Dark Souls con l'Unreal Engine 5.

Per questo video, SilasCG ha effettuato un porting di Anor Londo con tutti i suoi asset all'interno dell'ultimo motore grafico di Epic.

La cosa davvero interessante è che questo filmato ci dà un'idea chiara e limpida di come potrebbe essere una remaster di nuova generazione del titolo, visto che anche l'illuminazione messa in atto dall'Unreal Engine 5 fa un'enorme differenza.

La cosa davvero ironica è che una rimasterizzazione adeguata e "ufficiale" potrebbe avere un aspetto ancora migliore di questa messa in piedi da un semplice appassionato.

Immaginate infatti se uno studio di alto profilo responsabile di un progetto del genere potesse sfruttare Nanite e Lumen, utilizzando risorse di alta qualità per una remaster davvero a modo.

In ogni caso, siamo certo che molti fan di Dark Souls troveranno questo video interessante, sperando che SilasCG vada avanti con il processo di rimasterizzazione del primo Dark Souls (e che magari lo rilasci gratis, chissà).

Sempre a proposito di Unreal Engine 5 e di creazioni dei fan, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata a questa remaster di Dark Souls 3, davvero da non perdere.

Ma non solo: c'è anche chi ha rilasciato una mod disponibile in forma totalmente gratuita che permette di giocare al terzo capitolo in prima persona.