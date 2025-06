Il seguito di Cyberpunk: Edgerunners è realtà. A confermarlo è stato lo stesso team creativo dietro l'acclamata serie Netflix, che ha pubblicato un messaggio inequivocabile sui propri canali social: «Restate sintonizzati: il prossimo datadrop è quasi arrivato!»

L'annuncio arriva in vista dell’Anime Expo 2025, in programma a Los Angeles dal 3 al 6 luglio, dove gli autori dello show saranno presenti per svelare i primi dettagli sul progetto ispirato al big di CDPR (che trovate su Amazon).

Dopo anni di silenzio e qualche teaser sparso - tra cui quello mostrato durante il Geeked Week 2024 – il ritorno a Night City è ormai certo.

L’entusiasmo dei fan non si è fatto attendere: i commenti social esplodono di gioia, tra chi si dichiara prontissimo a rientrare nella rete.

Al momento non è stato confermato se si tratterà di una seconda stagione diretta o di un nuovo spin-off, ma ci sono buone ragioni per pensare che la storia seguirà un nuovo protagonista.

Attenzione agli spoiler da ora in avanti: come ricorderanno i fan, Edgerunners si era conclusa con il sacrificio di David Martinez, lasciando ben poco margine per un suo ritorno.

L’unica cosa certa è che si tornerà a esplorare le strade sporche e luminescenti di Night City, l'universo distopico nato dalla mente di Mike Pondsmith e reso celebre prima dal videogioco Cyberpunk 2077, in attesa del sequel, poi dalla serie animata prodotta da Studio Trigger (che ho recensito ai tempi in questo articolo).

Potremmo quindi essere davanti a più progetti in sviluppo contemporaneamente, tra serie animate, live-action o nuove esperienze cross-mediali.

Insomma, sono curioso di vedere come gli autori riusciranno a espandere l’universo narrativo senza forzare il legame con il cast originale. Se riusciranno a replicare lo stesso equilibrio tra azione frenetica, tragedia e bellezza visiva, allora ci aspetta un nuovo viaggio che vale davvero la pena vivere.