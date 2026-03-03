La scena modding di Cyberpunk 2077 (acquistabile qui a prezzo scontato) non smette mai di sorprendere, confermando ancora una volta quanto la comunità PC sia capace di sopperire — e spesso superare — l'output ufficiale degli sviluppatori.

A quasi tre anni dal controverso lancio del gioco di CD Projekt RED, e dopo il successo dell'espansione Phantom Liberty, un modder noto come Jon Cross ha rilasciato quello che si potrebbe definire un secondo DLC non ufficiale, aggiungendo gratuitamente alla mappa di Night City oltre 50 nuove location esplorabili.

Nel dettaglio, l'Unofficial DLC 2 Mod introduce nella megalopoli distopica ben 20 nuovi appartamenti, 12 bar, 7 club e 3 ville di lusso.

A questi si aggiungono location più particolari come un'ottrazione-montagne russe, una pool party sul tetto, un poligono di tiro, un casinò sotterraneo e un cinema all'interno di un centro commerciale.

La varietà delle aggiunte è pensata per arricchire l'esplorazione libera di Night City, rendendo la città ancora più densa e vissuta di quanto già non fosse.

Sul fronte della compatibilità — spesso il tallone d'Achille dei mod più ambiziosi — Jon Cross assicura che il pacchetto non genera conflitti né con le missioni della campagna principale né con quelle di Phantom Liberty.

Questo significa che i giocatori possono installarlo in qualsiasi punto della loro run, senza rischiare di compromettere salvataggi o progressi già avviati, un aspetto particolarmente importante per chi non ha ancora concluso il gioco.

Tuttavia, l'installazione richiede alcuni passaggi tecnici da non sottovalutare. Per accedere a molte delle nuove aree, è obbligatorio disporre dell'Appearance Menu Mod, strumento necessario per sbloccare porte e riattivare ascensori che il gioco disabilita permanentemente dopo certi eventi narrativi.

Prima di scaricare, è quindi fondamentale consultare la sezione "Requirements" della pagina del mod per verificare tutti i prerequisiti necessari.

L'assenza di un trailer ufficiale è l'unico neo di questo rilascio: per ora, Jon Cross ha condiviso esclusivamente una serie di screenshot che mostrano le nuove location, offrendo comunque un'anteprima visiva più che soddisfacente di ciò che i giocatori troveranno esplorando la città.

Con un catalogo di mod così ricco e una community sempre attiva, Cyberpunk 2077 su PC continua a evolversi ben oltre i confini tracciati da CD Projekt RED, diventando un caso emblematico di come il modding possa prolungare indefinitamente la vita di un titolo.