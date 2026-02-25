C'è una caratteristica che manca a Cyberpunk 2077 e che i fan reclamano da anni: un sistema di compagni degno di questo nome.

Nel gioco di CD Projekt RED ambientato nella distopica Night City, i personaggi non giocanti si affiancano al protagonista V soltanto quando la trama lo richiede, oppure nel contesto delle relazioni romantiche.

Un modder ha deciso di colmare questa lacuna con un risultato che sta facendo parlare la community e che, soprattutto, fa venire voglia di ricominciare una partita da zero.

L'utente DrayStation della piattaforma NexusMods ha pubblicato per la versione PC del gioco una mod chiamata Night City Allies - Immersive Companion System, scaricata già migliaia di volte nel giro di pochi giorni dal lancio.

Il funzionamento è elegante nella sua semplicità: attraverso il telefono in-game, il giocatore può chiamare uno dei personaggi del titolo e farselo affiancare nell'esplorazione della città o nel combattimento.

Nessuna configurazione complicata, nessun file da modificare manualmente — un approccio pensato anche per chi non ha mai installato una mod in vita sua.

L'unica avvertenza degna di nota riguarda le armi: se si consegna un'arma al compagno evocato, quella resterà di sua proprietà e non tornerà nell'inventario del giocatore.

Un dettaglio che vale la pena tenere a mente prima di armarsi di generosità. Per il resto, la mod si integra nel gioco in modo quasi invisibile, come se fosse sempre stata lì.

Tutto questo accade mentre l'attesa per il sequel di Cyberpunk 2077 — attualmente noto con il nome in codice Project Orion — si preannuncia lunga.

CD Projekt RED, la software house polacca autrice anche della saga di The Witcher, ha chiarito che il progetto non diventerà la priorità principale dello studio fino a dopo il lancio di The Witcher IV, previsto nei prossimi anni. Si parla dunque di un orizzonte temporale tutt'altro che vicino.

Nel frattempo, i dibattiti su cosa dovrebbe includere il sequel si moltiplicano: ambientazione completamente nuova, personaggi inediti, modalità multiplayer, telecamera in terza persona? La mod di DrayStation suggerisce implicitamente una risposta almeno parziale.

Un sistema di compagni ben realizzato potrebbe rappresentare un'alternativa valida al multiplayer — strada che molti ritengono non indispensabile per un titolo di questo tipo — senza stravolgere una formula di gioco che, nella sua forma attuale, funziona già molto bene.