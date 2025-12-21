Una nuova mod grafica per Cyberpunk 2077 sta attirando l’attenzione della community PC per l’impatto visivo particolarmente ambizioso. Il modder noto come GPC-Surgeon ha infatti pubblicato la versione Ultra Cinematic V4 Next-Gen, un pacchetto pensato per trasformare Night City in un’esperienza dal taglio fortemente cinematografico, soprattutto sui sistemi di fascia alta.

Secondo l’autore, non si tratta di un semplice preset ReShade, ma di un vero e proprio toolset cinematografico progettato per dare al gioco un aspetto da film, specialmente quando viene attivato il Path Tracing. La V4 interviene in modo profondo su illuminazione, atmosfera ed effetti visivi, puntando a una resa più realistica e allo stesso tempo più spettacolare. Guarda il video.

Uno degli elementi centrali della mod è il miglioramento del sistema meteo. Nebbia volumetrica e nuvole risultano più dense e credibili, mentre una serie di preset dedicati permette di modificare l’umore delle scene, passando da toni cupi e oppressivi a atmosfere più suggestive. Le transizioni tra le condizioni ambientali sono state rifinite a mano, con l’obiettivo di rendere i cambiamenti meno artificiali e più naturali.

Ultra Cinematic V4 introduce anche numerose opzioni ispirate al linguaggio del cinema. Tra queste spiccano effetti di camera shake in prima persona, un filtro VCR che simula riprese da body-cam, una palette HDR+ più intensa e una nuova modalità di visione notturna. Non mancano filtri stilistici come seppia, effetto pellicola 8mm, bianco e nero e persino uno stile fumettistico, pensati per chi ama sperimentare con l’estetica.

L’unico vero limite del progetto (che trovate qui) è la sua natura a pagamento, un aspetto che potrebbe scoraggiare parte dell’utenza. Resta comunque disponibile un video dimostrativo che mostra chiaramente il potenziale del mod, offrendo un’anteprima concreta di come Cyberpunk 2077 possa apparire con questa reinterpretazione visiva spinta al massimo.