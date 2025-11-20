Nel 2026 si prepara a fare il suo ingresso un titolo che promette di mescolare l'essenza survival horror di Resident Evil con la sfida brutale di Dark Souls. Crisol: Theater of Idols, sviluppato da Vermila Studios e pubblicato da Blumhouse Games, si presenta come un'esperienza in prima persona ambientata in Hispania, una versione distorta e corrotta della Spagna.

Il giocatore vestirà i panni di Gabriel, un soldato costretto a utilizzare il sangue sia come arma che come ancora di salvezza in un'avventura gotica che si svolge sull'isola maledetta di Tormentosa.

L'aspetto più intrigante del progetto risiede nella sua capacità di fondere meccaniche apparentemente inconciliabili. Da un lato troviamo l'atmosfera claustrofobica e la gestione delle risorse tipica della saga Capcom, dall'altro la difficoltà punitiva e il sistema di combattimento metodico che ha reso celebri le creazioni FromSoftware.

Chi ha visionato i trailer di gameplay disponibili sulla pagina Steam del titolo non può fare a meno di notare similitudini anche con Resident Evil Village, soprattutto per la prospettiva in prima persona durante gli scontri e per l'ambientazione gotica che pervade ogni frame.

Il settore dei videogiochi horror sta vivendo una fase di espansione notevole, con produzioni che spaziano dalle grandi case di sviluppo alle realtà indipendenti. Titoli come Visage, Tormented Souls e Crow Country hanno dimostrato come anche studi più piccoli possano competere con i colossi dell'industria in termini di tensione narrativa e innovazione ludica.

Questa rinascita del genere ha persino portato alla nascita di manifestazioni dedicate come The Horror Games Awards, che dal 2022 celebra le migliori produzioni del settore e che quest'anno terrà la sua prima cerimonia dal vivo nel Regno Unito.

Per chi volesse farsi un'idea concreta di cosa aspettarsi da Crisol: Theater of Idols, gli sviluppatori hanno reso disponibile una demo gratuita scaricabile tramite Steam.

Si tratta di un'opportunità preziosa per testare in prima persona le meccaniche di gioco e valutare se il mix proposto rispecchia le proprie aspettative, specialmente considerando che il titolo si posiziona come produzione AAA con ambizioni narrative e tecniche elevate.

L'ambientazione ispanica rappresenta un elemento distintivo che potrebbe conferire al gioco un'identità unica nel genere. Mentre la maggior parte dei survival horror moderni attinge da atmosfere anglosassoni o giapponesi, la scelta di reinterpretare in chiave oscura la Spagna storica apre scenari visivi e narrativi ancora poco esplorati nel medium videoludico.

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita precisa, Crisol: Theater of Idols è confermato per il 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'attesa per questo titolo potrebbe risultare particolarmente lunga per gli appassionati del genere, ma la disponibilità della demo offre almeno un assaggio dell'esperienza completa.