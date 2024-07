Crash Bandicoot 5 è stato cancellato, secondo un designer di Crash 4

Potrebbe volerci molto più tempo del previsto prima di rivedere Crash Bandicoot in azione: sembra infatti che il quinto capitolo fossero davvero in sviluppo, ma che per motivi da decifrare sarebbe stato cancellato.

Da tempo Toys for Bob aveva ormai preso le redini della serie, grazie all'eccellente Crash 4 (che trovate su Amazon) e allo sfortunato esperimento multiplayer Team Rumble, motivo per il quale era facile immaginare che lo studio di sviluppo avrebbe sviluppato la nuova avventura del celebre marsupiale.

Tuttavia, pare che questi piani alla fine non abbiano visto la luce: come segnalato da TheGamer, il character designer Nicholas Kole, che ha precedentemente collaborato con lo studio per i design di Spyro Trilogy e Crash 4, ha riferito della cancellazione del misterioso Project Dragon.

Contrariamente a quanto ci si potesse immaginare, ha chiarito che quel titolo non era affatto legato a un nuovo episodio di Spyro, chiarendo tuttavia che c'è stato un secondo gioco cancellato: Crash Bandicoot 5.

«Un giorno le persone sapranno del Crash 5 che non è mai esistito e ciò spezzerà i loro cuori».

La notizia è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dato che non era mai stato nemmeno annunciato il quinto capitolo della saga e non è chiaro come mai il progetto non sia andato in porto.

È plausibile tuttavia immaginare che c'entri qualcosa l'acquisizione di Activision Blizzard nel gruppo Xbox, in seguito alla quale Toys for Bob ha deciso di tornare ad essere uno studio indipendente.

Possibile dunque immaginare che qualunque piano stesse andando in porto possa essere stato scartato, in vista di potenziali nuove collaborazioni: adesso quelle IP appartengono a tutti gli effetti a Xbox, dunque dovrà essere Microsoft a stabilire quale sarà il futuro di Crash e Spyro.

Alcuni fan ricorderanno anche un misterioso teaser apparso sul sito ufficiale di Toys for Bob, ma a questo punto sembra evidente che Crash Bandicoot c'entrasse poco o nulla.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali dai team interessati, ma se questa notizia fosse confermata il futuro di Crash potrebbe farsi attendere più a lungo del previsto.

Continueremo ovviamente a seguire gli ultimi sviluppi e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.