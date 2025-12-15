Il mondo di Speranza sta per essere investito da una vera e propria ondata di gelo che metterà a dura prova le capacità di sopravvivenza dei giocatori.
Embark Studios ha annunciato che Cold Snap, il secondo importante aggiornamento gratuito per ARC Raiders, sarà disponibile dal 16 dicembre alle 10:30 ora italiana.
L'espansione introduce elementi meteorologici dinamici che trasformeranno radicalmente l'esperienza di gioco, costringendo i giocatori a rivedere completamente le proprie strategie di combattimento e sopravvivenza.
La caratteristica più significativa dell'aggiornamento riguarda l'introduzione di condizioni climatiche estreme che modificano sostanzialmente il gameplay.
Le tempeste di neve non si limitano a cambiare l'aspetto estetico delle mappe, ma influenzano concretamente le meccaniche di gioco: la visibilità si riduce drasticamente, i laghi si trasformano in distese ghiacciate e la permanenza all'aperto diventa progressivamente letale.
I Raiders dovranno fare i conti con il congelamento, una nuova condizione ambientale che erode lentamente la barra della salute dei personaggi esposti troppo a lungo al freddo intenso.
Le location colpite dal cambiamento stagionale includono alcune delle aree più iconiche del gioco: Dam Battlegrounds, Buried City, Spaceport e The Blue Gate.
Ciascuna di queste mappe presenta ora accumuli di neve, superfici ghiacciate e formazioni di gelo che non solo modificano l'aspetto visivo, ma richiedono anche un approccio tattico completamente rinnovato.
La ricerca di rifugi diventa essenziale per la sopravvivenza, obbligando i team a pianificare attentamente i percorsi di estrazione e a riconsiderare l'equipaggiamento portato in missione.
Un'importante novità per tutti i possessori del gioco riguarda l'introduzione del secondo Raider Deck, che sarà accessibile gratuitamente a partire dal 26 dicembre.
Il Goalie Raider Deck si ispira tematicamente all'hockey su ghiaccio, offrendo un completo da Raider disponibile in diverse varianti cromatiche e persino uno strumento di combattimento a forma di mazza da hockey.
A differenza degli eventi stagionali limitati nel tempo, questo nuovo mazzo rimarrà disponibile in modo permanente per tutti i giocatori senza restrizioni temporali.
L'aggiornamento introduce anche due eventi a tempo limitato che metteranno alla prova le abilità dei giocatori fino al 13 gennaio 2026. L'evento Flickering Flames rappresenta una sfida progressiva articolata su 25 livelli di ricompense, accessibile dopo aver completato almeno cinque round di gioco.
I giocatori accumulano automaticamente Meriti attraverso l'esperienza guadagnata nelle partite, sbloccando gradualmente equipaggiamento esclusivo, elementi di personalizzazione e token speciali.
Parallelamente, il progetto Candleberry Banquet propone un'esperienza collaborativa divisa in cinque fasi. I Raiders devono esplorare la superficie alla ricerca di oggetti unici e raccogliere le Candleberries, contribuendo a completare progressivamente le scene su un tavolo da banchetto.
Ogni fase completata garantisce ricompense cosmetiche, token e Meriti aggiuntivi che si sommano ai progressi dell'evento Flickering Flames, creando un sistema di progressione interconnesso.
Una delle funzionalità più interessanti introdotte con Cold Snap è l'Expedition Project Raider, che offre ai giocatori la possibilità di effettuare un reset stagionale opzionale.
Questa meccanica consente di ricominciare l'avventura con un nuovo personaggio, mantenendo però vantaggi esclusivi, buff permanenti e ricompense speciali ottenute nel percorso precedente.
Per attivare questa opzione è necessario raccogliere materiali specifici per costruire una carovana destinata al Raider esistente e iscriversi alla partenza durante la finestra temporale dedicata.