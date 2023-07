Cocoon è da tenere d'occhio: sarà dal day-one su Game Pass gratis e sta per arrivare

Quando, nel 2022, Annapurna Interactive aveva presentato per la prima volta il suo Cocoon, aveva ottenuto le attenzioni di molti appassionati: il gioco, infatti, nasce dalla mente di Jeppe Carlsen, progettista del gameplay di Limbo e Inside, e si propone come un'avventura in cui i mondi collidono.

Dopo un periodo di silenzio, il gioco è tornato a farsi vedere alla Summer Game Fest 2023 ed è stato tra i protagonisti del recentissimo Annapurna Interactive Showcase, dove ha trovato la sua data d'uscita.

Il trailer, che potete vedere di seguito, ci ha dato un altro assaggio dal gameplay di Cocoon, confermando che il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Confermato anche il fatto che sarà su Xbox Game Pass fin dal day-one, senza quindi spese extra per chi è già abbonato al servizio – che se lo troverà semplicemente come parte della libreria on demand.

La buona notizia è anche che il titolo non è più così lontano: la data d'uscita è stata fissata per il 29 settembre prossimo, quindi aspettiamoci che rientri nella libreria di Game Pass di settembre (in caso, potete abbonarvi su Instant Gaming).

Di recente, abbiamo visto diverse chicche, che dai trailer erano molto interessanti, sbarcare su Game Pass dal day-one. Pensiamo, ad esempio, al recente Dordogne o a Planet of Lana, che hanno mantenuto fede alle aspettative della vigilia. È andata un po' peggio, invece, con The Last Case of Benedict Fox, che al di là del primo impatto non è riuscito a incidere con il suo gameplay.

Cocoon, però, sembra sicuro di essere di un'altra pasta: «COCOON è una versione unica del genere di avventura puzzle, in cui ogni mondo esiste all'interno di una sfera che puoi portare sulla schiena. Avvolgi la testa intorno alla meccanica di base del salto tra i mondi e combinali, manipolali e riorganizzali per risolvere intricati enigmi» hanno spiegato gli sviluppatori del team Geometric Interactive.

Vedremo se le sue ambizioni, e il fascino della sua direzione artistica, riusciranno a cogliere nel segno: il lancio non è più così lontano.