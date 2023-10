Cities Skylines II in sconto su Instant Gaming! -33%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare la versione PC di Cities Skylines II , con uno sull'usuale prezzo di listino di 60€.

Cities Skylines II, chi dovrebbe acquistarlo?

Cities Skylines II è il terreno di gioco ideale per gli amanti della pianificazione urbana e della gestione delle risorse. Se vi emoziona l'idea di progettare, costruire e gestire una città in espansione, questo videogioco è fatto su misura per voi. Le sfide logistiche e strategiche vi metteranno alla prova, permettendoti di affinare le vostre abilità di problem solving. È il gioco perfetto per chi ha una passione per l'architettura, l'urbanistica o la gestione, offrendo un'esperienza immersiva e ricca di soddisfazioni nel vedere la propria città prosperare e evolversi nel tempo.

Nonostante Cities Skylines II sia stato lanciato sul mercato da pochissimo con un prezzo di listino di 60€, c'è già un'offerta sorprendente che vi permette di risparmiare. Grazie a Instant Gaming, potete portarvi a casa il titolo a un prezzo fortemente ridotto. Infatti, nonostante la sua recente uscita, è possibile acquistarlo a meno di 34€! Ma attenzione, i codici non durano per sempre e potrebbero esaurirsi. Quindi, se non volete rimanere a bocca asciutta e assicurarvi una copia di Cities Skylines II a questo prezzo, vi consigliamo di affrettarvi e approfittare di questa offerta prima che sia troppo tardi!

