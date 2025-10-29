Nel cuore della Motor Valley emiliana, dove il rombo dei motori si intreccia da sempre con l'eccellenza meccanica italiana, sta per nascere un connubio inaspettato che promette di conquistare generazioni diverse di appassionati.

Il Tecnopolo Officine Reggiane di Reggio Emilia si prepara ad ospitare una fusione creativa tra il mondo dell'automotive e quello delle costruzioni in mattoncini, grazie alla nuova edizione del Cinematic Motor Fest che ha deciso di ampliare i propri orizzonti.

Quest'anno, accanto alle tradizionali proiezioni cinematografiche e agli appuntamenti dedicati alla storia motoristica, faranno il loro debutto due realtà che trasformeranno l'evento in un'esperienza completamente nuova.

La manifestazione reggiana, che da anni celebra il rapporto viscerale tra cinema e motori, accoglie per la prima volta Il Mattoncino Colorato di Reggio Emilia e Mattel Brick Shop, due protagonisti del settore delle costruzioni che porteranno al festival un'offerta articolata tra esposizioni, laboratori e anteprime commerciali.

La scelta non è casuale: il legame tra modellismo in mattoncini e passione automobilistica rappresenta da decenni un ponte generazionale capace di unire bambini, genitori e collezionisti in un linguaggio universale fatto di creatività e precisione ingegneristica.

Lo stand di Mattel Brick Shop si presenta come un vero e proprio tempio del collezionismo automobilistico in miniatura. Il brand ha scelto Reggio Emilia per svelare in anteprima le sue linee più prestigiose: la Speed Series, pensata per riprodurre le vetture da corsa più iconiche con un livello di dettaglio che soddisferà anche gli occhi più esigenti, la Elite Series, dedicata agli appassionati che cercano sfide costruttive complesse e riproduzioni fedeli dell'ingegneria automobilistica reale e infine la Premium Series, la linea di punta rivolta ai collezionisti puri, con edizioni speciali e modelli di lusso che elevano l'esperienza costruttiva a forma d'arte espositiva.

Per agevolare i visitatori, Mattel ha predisposto un info point dove sarà possibile consultare cataloghi completi e ritirare materiale informativo su tutti i set esistenti e di prossima uscita. Ciliegina sulla torta, fino ad esaurimento scorte, verranno distribuiti gadget esclusivi a tutti coloro che visiteranno lo spazio espositivo.

L'anima locale del festival trova invece espressione nella partecipazione de Il Mattoncino Colorato di Reggio Emilia, realtà reggiana che rappresenta l'eccellenza territoriale nel settore. La loro presenza si articola su tre direttrici complementari, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente il pubblico anziché limitarsi a una fruizione passiva. Il centro della loro proposta è costituito dai laboratori creativi gratuiti, pensati soprattutto per la giornata di domenica quando le famiglie saranno più numerose.

L'esperienza pratica si affianca a una mostra di MOC, ovvero My Own Creations, opere originali interamente realizzate in mattoncini LEGO che interpretano in chiave creativa il mondo automotive. Dalle riproduzioni fedeli di vetture leggendarie a creazioni di pura fantasia, l'esposizione dimostrerà come i mattoncini possano diventare strumento di espressione artistica.

Per chi desiderasse prolungare l'esperienza oltre i confini del festival, Il Mattoncino Colorato di Reggio Emilia metterà a disposizione un'area vendita ben rifornita. L'offerta permetterà ai visitatori di trasformare l'ispirazione ricevuta durante i laboratori in progetti da realizzare comodamente a casa.

Questa doppia presenza nel mondo dei mattoncini si inserisce perfettamente nel programma complessivo del Cinematic Motor Fest, che anche quest'anno propone un calendario denso di appuntamenti. Tra gli eventi di punta figura la prima proiezione italiana del documentario "Ulysse" del 2023, impreziosita dalla partecipazione del pilota NASCAR Ulysse Delsaux. Gli appassionati d'arte potranno invece ammirare le opere iperrealiste di Katia Mercurio, mentre gli amanti della storia locale troveranno pane per i loro denti nella mostra dedicata al motorismo reggiano dal 1899 al 1973.

La letteratura motoristica trova spazio grazie alla presenza di La Mala Suerte Ediciones, mentre la programmazione cinematografica domenicale include il film d'animazione "Turbo", scelta perfetta per intrattenere i più piccoli mentre i genitori esplorano le altre attrazioni del festival. Questa stratificazione di contenuti trasforma il Tecnopolo Officine Reggiane in un ecosistema culturale dove diverse forme di passione per i motori convivono e si arricchiscono reciprocamente.

L'inserimento del mondo bricks all'interno di una manifestazione tradizionalmente dedicata al rapporto tra cinema e automotive rappresenta un'evoluzione significativa nella formula del festival. La scelta riconosce come il modellismo in mattoncini abbia ormai superato i confini del semplice gioco per bambini, affermandosi come hobby intergenerazionale capace di attrarre collezionisti adulti, famiglie e appassionati di ingegneria. Il parallelismo con la Motor Valley non è forzato: entrambi i mondi condividono valori come la precisione meccanica, l'attenzione al dettaglio e la celebrazione del design funzionale.

Per tre giorni, Reggio Emilia diventerà dunque il punto d'incontro tra libertà narrativa del cinema, ingegno meccanico dell'automotive e creatività costruttiva del modellismo. Un triangolo di passioni che, per la prima volta, trova sintesi in un unico grande evento capace di parlare a pubblici diversi senza perdere coerenza tematica.

La presenza contemporanea di Mattel Brick Shop e Il Mattoncino Colorato di Reggio Emilia non è un semplice ampliamento dell'offerta, ma rappresenta il riconoscimento di come la passione per i motori possa declinarsi in forme molteplici, tutte ugualmente valide e coinvolgenti.