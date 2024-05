Ci gira Hades 2 sui vostri PC? Ecco i requisiti

Il lancio dell'attesissimo Hades 2, sequel di uno dei roguelike più amati di sempre, si sta avvicinando, tanto che ora è il momento di scoprire i requisiti di sistema.

Dopo il successo del primo capitolo (che trovate in edizione fisica su Amazon), il sequel ha poco sorprendentemente gli occhi dei fan puntati addosso.

Nelle scorse settimane vi avevamo anche segnalato la disponibilità di una versione di test tecnico gratuita, scaricabile solo se selezionati dagli sviluppatori.

Versione che, tra le altre cose, abbiamo potuto provare anche noi in anteprima, con nostra somma soddisfazione.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, i requisiti minimi di Hades 2 sono finalmente stati pubblicati, in modo da capire se il gioco può girare tranquillamente sui vostri PC.

Quali sono i requisiti di sistema di Hades 2?

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (or Steam Deck)

Processore: Dual Core 2.4 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 950, Radeon R7 360, or Intel HD Graphics 630

Come avrete notato, con ci sono specifiche raccomandate per Hades 2, ma questo potrebbe essere dovuto al fatto che il gioco è ancora in fase di accesso anticipato e lo sviluppatore Supergiant Games sta aspettando i feedback e i dati dei giocatori per determinare dove fissare i consigliati.

Ad ogni modo, come il predecessore, Hades 2 chiarisce che troppa potenza non è necessaria, al punto che, al momento, non c'è nemmeno una CPU specifica per il gioco tra le specifiche.

Il seguito del roguelike d'azione di grande successo potrebbe cambiare le sue carte nel corso dell'accesso anticipato, ragion per cui vi terremo aggiornati.

Hades 2 è quindi senza alcun dubbio uno dei giochi più attesi di questo 2024, ma visto il successo del predecessore cosa lo renderebbe davvero memorabile?