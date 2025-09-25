Marvel’s Wolverine, l’atteso titolo sviluppato da Insomniac Games, torna a far parlare di sé con un annuncio che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan.

Dopo mesi di speculazioni, è stato finalmente rivelato chi interpreterà Logan nel gioco a lui dedicato: si tratta di Liam McIntyre, attore australiano conosciuto soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie Spartacus.

Il casting non è casuale. McIntyre porta con sé un bagaglio di interpretazioni segnate dalla fisicità, dalla presenza scenica e da una carica emotiva intensa, caratteristiche che si sposano perfettamente con l’essenza di Wolverine. Logan non è soltanto un mutante con artigli di adamantio: è un antieroe tormentato, diviso tra brutalità e fragilità umana.

E Insomniac ha già chiarito che il suo gioco non sarà una semplice avventura d’azione, ma un viaggio complesso, capace di esplorare anche i lati più intimi del personaggio.

L’annuncio ha inevitabilmente scatenato i dibattiti online, sia sui social che sui vari forum. Da un lato c’è chi vede in McIntyre il candidato ideale per dare corpo a un Logan diverso, ma comunque fedele allo spirito del fumetto.

Dall’altro c’è chi resta ovviamente scettico, chiedendosi se il suo carisma basterà a reggere il peso di un’icona che negli ultimi vent’anni è stata indissolubilmente legata all’interpretazione di Hugh Jackman sul grande schermo, diventata iconica.

La sfida è notevole: Insomniac dovrà convincere un pubblico esigente, ma anche dimostrare di poter costruire un’identità nuova e indipendente dalla tradizione cinematografica.

Con un gameplay già mostrato che promette combattimenti gore e senza compromessi, la scelta di McIntyre sembra voler puntare proprio su quella dualità che rende Wolverine uno dei personaggi più amati dell’universo Marvel.

Resta ora da vedere se Logan riuscirà a trovare una nuova voce, e se questa voce saprà diventare memorabile. Noi, dal canto nostro, crediamo proprio che sarà così.