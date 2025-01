C'è una missione di The Witcher 3 che «è stata un incubo»

Ci sono momenti nei videogiochi che riescono a lasciare un segno indelebile, e pochi lo fanno meglio della Battaglia di Kaer Morhen in The Witcher 3: Wild Hunt.

Tuttavia, il processo per realizzare questa missione del gioco (che trovate su Amazon) non è stato affatto semplice.

Lo ha rivelato Paweł Sasko, uno degli sviluppatori principali del gioco, rispondendo a un post su X (via The Gamer) in cui si elogiava proprio la Battaglia di Kaer Morhen come uno dei migliori momenti della trama principale.

«La missione più difficile che abbia mai progettato e implementato», ha ammesso Sasko.

«La parte tecnica è stata un incubo, con tantissime soluzioni personalizzate e diramazioni narrative. Ho perso il sonno cercando di metterla insieme. Ma sono felice che vi sia piaciuta.»

Attenzione agli spoiler, da ora: nella battaglia, tutte le decisioni prese durante il viaggio di Geralt convergono in uno scontro epico, in cui i personaggi che hai aiutato lungo il cammino si uniscono per affrontare la minaccia della Caccia Selvaggia.

È il perfetto esempio di come le scelte del giocatore possano influenzare profondamente la storia e creare un finale davvero memorabile.

A seconda delle vostre azioni, potrete vedere personaggi come Cerys e Crach an Craite, Letho, e persino figure come Emhyr o Dijkstra unirsi alla battaglia per difendere la fortezza della Scuola del Lupo.

Ogni alleato che appare è il risultato di scelte specifiche compiute durante il gioco, rendendo l’evento tanto più gratificante per chi ha investito tempo nei dettagli delle missioni secondarie.

Durante una prima partita, è facile perdersi alcuni dettagli, come Letho che affila la sua spada sullo sfondo o che combatte al tuo fianco.

Scoprire queste sfumature in un secondo playthrough è sorprendente e dimostra la cura meticolosa che gli sviluppatori hanno dedicato al gioco.

Nonostante le difficoltà, il risultato finale è un capolavoro: un momento in cui il gameplay, la narrazione e le emozioni si fondono alla perfezione, consegnando ai giocatori un’esperienza che rimarrà impressa per sempre.

