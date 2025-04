C'è una buona notizia per il nuovo Switch 2 Pro Controller

In vista del lancio di Nintendo Switch 2, previsto per il 5 giugno, iniziano a emergere nuovi dettagli sugli accessori che accompagneranno la console.

Tra questi spicca il rinnovato Pro Controller, che a prima vista sembra simile al modello originale del 2017 (che trovate su Amazon), ma nasconde sotto la scocca alcune migliorie interessanti.

Come riportato sul sito ufficiale Nintendo, la nuova versione del controller si distingue per un tempo di ricarica dimezzato rispetto al predecessore: solo tre ore per una carica completa quando la console è in modalità riposo.

Questo è possibile anche grazie a una batteria leggermente più piccola, da 1070 mAh contro i 1300 mAh dell’originale. Nonostante ciò, Nintendo garantisce fino a 40 ore di autonomia, variabili in base all’utilizzo e al tipo di gioco.

Le novità non finiscono qui: il nuovo Pro Controller integra due pulsanti posteriori personalizzabili, ideali per i giocatori più esigenti, e un tasto “C” dedicato alla funzione GameChat, attivabile se si possiede un abbonamento a Nintendo Switch Online.

E se si preme il tasto senza abbonamento? Nessun effetto collaterale, Nintendo rassicura: semplicemente, non succede nulla.

L’unica nota meno entusiasmante è il prezzo: il nuovo Pro Controller costerà 85 dollari, contro gli 80 della precedente versione. Un piccolo aumento, giustificato (secondo Nintendo) dalle attuali condizioni di mercato. Anche gli Amiibo, tra l’altro, subiranno un rialzo.

Nintendo ha sempre avuto un’attenzione particolare per la qualità dei suoi controller, e questo aggiornamento del Pro Controller sembra andare nella giusta direzione.

Più autonomia, ricarica veloce e tasti in più sono miglioramenti concreti, soprattutto per chi ama le lunghe sessioni di gioco. Certo, il prezzo fa storcere un po’ il naso, ma se le promesse verranno mantenute, potrebbe valerne la pena.

E poi, 40 ore di batteria? È quasi abbastanza per completare un capitolo di Zelda senza mai staccare le mani. E a tal proposito, c'è qualcosa che dovete sapere sul remaster in uscita su Switch 2.