Bradley the Badger è stata una delle sorprese più curiose ed eccentriche del pre-show dei The Game Awards 2025, un annuncio che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo stile surreale e alla presenza di Evan Peters come protagonista. Il progetto nasce dallo studio Day 4 Night, fondato da Davide Soliani insieme ad altri sviluppatori che in passato hanno lavorato a serie del calibro di Mario + Rabbids e persino Red Dead Redemption.

Il gioco mette i giocatori nei panni – o meglio, nelle zampe – di un tasso antropomorfo, un personaggio che sembra uscito direttamente dal periodo d’oro delle piattaforme 3D, quello che va dalla generazione PlayStation 2, Xbox originale e GameCube. Un’estetica volutamente nostalgica, che però viene rapidamente sovvertita da un cambio di tono netto e improvviso.

Il trailer, infatti, parte come un'avventura colorata e “family-friendly”, salvo poi trasformarsi improvvisamente in un incubo soulslike dalle tinte Bloodborne. La creatura buffa e sorridente si ritrova dunque catapultata in un universo cupo e ostile, con atmosfere gotiche che stridono meravigliosamente con il design di partenza. Un contrasto forte, pensato per spiazzare il giocatore fin dal primo istante.

Ma non finisce qui: subito dopo, Bradley the Badger cambia di nuovo pelle e vira verso un’ambientazione cyberpunk, con tonalità neon e suggestioni fantascientifiche, per poi ancora mutare in un mondo post-apocalittico che richiama le atmosfere di The Last of Us. Il filo conduttore è una sensazione continua di metamorfosi, un gioco che non vuole incasellarsi in un unico genere ma che sembra volerli abbracciare tutti, contaminandoli con ironia e creatività.

Il trailer mostra anche sezioni in cui è possibile interagire con elementi che appaiono come asset non finiti, quasi modelli di debug che il giocatore può manipolare o “possedere” nello stile del lancio del cappello in Super Mario Odyssey. Un’idea che suggerisce un livello di libertà e sperimentazione molto elevato.

Al momento, non esiste una finestra di uscita né una lista completa delle piattaforme su cui il gioco arriverà. L’unica certezza è che il titolo è previsto almeno su PC. Tuttavia, se il trailer è indicativo della visione degli sviluppatori, Bradley the Badger potrebbe rivelarsi uno dei progetti più creativi del prossimo futuro.