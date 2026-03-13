È ufficialmente iniziata oggi su Kickstarter la campagna di finanziamento dedicata a Hong Kong Hustle, gamebook narrativo cyberpunk (e che strizza pesantemente a giochi come Cyberpunk 2077, che trovate a due spicci a questo indirizzo) che punta a portare al pubblico internazionale la versione inglese di uno dei progetti italiani più particolari degli ultimi anni.

Il progetto verrà finanziato solo se raggiungerà l’obiettivo economico stabilito entro la fine della campagna, mentre i backer riceveranno aggiornamenti costanti durante lo sviluppo.

Hong Kong Hustle porta i lettori nella Hong Kong del 2174, una metropoli dominata da corporazioni, clan e mercati dell’informazione. È una città che vive sotto pioggia e neon, dove la linea tra giusto e sbagliato è sottile e spesso irrilevante: sopravvivere significa prendere la decisione sbagliata nel momento giusto.

A differenza di molti librogame tradizionali, Hong Kong Hustle non punta su statistiche, tiri di dado o sistemi numerici complessi. Il cuore dell’esperienza è rappresentato dalle scelte narrative e dalle conseguenze. Alcune decisioni porteranno all’azione e alla violenza, altre al silenzio o alla perdita. Non tutte le storie hanno finali puliti, e il mondo di gioco reagisce ai comportamenti del lettore ricordando errori e compromessi.

Accanto al volume principale, la campagna propone anche Secrets of Hong Kong, un libro companion che raccoglie materiale extra legato all’universo narrativo del progetto. Al suo interno trovano spazio racconti aggiuntivi, storie interattive ambientate nella stessa città, soluzioni degli enigmi presenti nel gioco e una sezione artistica dedicata alle illustrazioni realizzate per il progetto. Il volume offrirà inoltre un’anteprima di Hong Kong Nights, gioco di ruolo ambientato nello stesso universo.

La campagna Kickstarter include diversi livelli di ricompensa. I sostenitori potranno scegliere tra edizioni fisiche e digitali del gamebook, copertine standard o variant, e versioni speciali del volume con artwork esclusivi realizzati per il 2026 dall’illustratrice Katerina Ladon. Tra gli add-on figurano anche un vinile con la colonna sonora originale composta da John Lui (otto tracce ispirate all’atmosfera della città) oltre a poster e set di cartoline con le illustrazioni del progetto.

Il progetto è stato creato dal game designer e autore Andrea Tupac Mollica, mentre la nuova edizione nasce da una collaborazione editoriale che coinvolge Dario Leccacorvi, Gianluca Devoto e Tora Edizioni. L’obiettivo non è soltanto tradurre il libro in inglese, ma espandere l’universo narrativo con nuovi contenuti e una visione editoriale più ampia.