Il mondo delle corse automobilistiche distruttive si prepara ad accogliere un nuovo capitolo di una saga che ha segnato un'epoca. Carmageddon: Rogue Shift rappresenta il ritorno di un franchise che ha saputo distinguersi per la sua formula irriverente e violenta, ma questa volta con un approccio completamente rinnovato. L'annuncio è arrivato durante il PC Gaming Show, riaccendendo l'entusiasmo tra i fan di una serie rimasta nel silenzio dal 2016.

La particolarità di questo nuovo capitolo risiede nell'innesto di elementi roguelite all'interno della classica formula arcade di combattimento vehicolare. Gli sviluppatori hanno scelto di aggiungere profondità strategica attraverso un sistema di progressione che permette di sbloccare armi, classi e vantaggi mentre si affrontano boss e si gareggia attraverso percorsi interconnessi. La mappa ramificata offre scelte multiple, trasformando ogni partita in un'esperienza potenzialmente unica.

A rendere ancora più interessante la proposta c'è l'ambientazione dinamica che alterna giorno e notte con condizioni meteorologiche variabili. Durante le ore notturne, orde di zombie invadono le strade, aggiungendo un elemento survival che si intreccia con la competizione automobilistica. L'obiettivo rimane vincere il torneo clandestino di Carmageddon, unica via di fuga da questo scenario post-apocalittico.

Giuseppe Enrico Franchi, direttore del gioco, ha sottolineato come il team voglia portare "qualcosa di fresco al franchise e al genere racing". La filosofia rimane fedele allo spirito originale: esplorare, sperimentare, tingere le strade di rosso e ridurre in rottami gli avversari. Le meccaniche di guida puntano su stile e spettacolarità, con equipaggiamenti tattici e gare basate sulla distruzione pura.

La serie Carmageddon vanta una storia lunga quasi tre decenni. Dal 1997 al 2005, tre capitoli principali e alcuni spin-off hanno conquistato PC, console e dispositivi portatili, creando un culto attorno al concetto di derby demolitivo senza esclusione di colpi. Dopo un lungo periodo di inattività, Stainless Games aveva tentato il rilancio nel 2014 con Carmageddon: Reincarnation, seguito due anni dopo da Carmageddon: Max Damage.

Tuttavia, questi ultimi due tentativi non hanno convinto la critica specializzata, raccogliendo punteggi mediocri su Metacritic intorno ai 50 punti. Per Rogue Shift è stato chiamato un nuovo team di sviluppo, 34BigThings, studio italiano che ha dimostrato le proprie capacità con Redout 2, titolo racing che ha ottenuto valutazioni decisamente più positive, arrivando fino a 78 su Metacritic grazie soprattutto al suo senso di velocità mozzafiato.

Il lancio di Carmageddon: Rogue Shift è previsto per l'inizio del 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 e PC.