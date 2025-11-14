I nuovi Xbox Free Play Days sono ufficialmente attivi e, ancora una volta, Microsoft prova a trasformare il fine settimana in una sorta di parco giochi digitale dove tutto è concesso. La selezione di questa settimana strizza l’occhio a pubblici diversi, oscillando tra il crime open world, il party game delirante e le simulazioni ferroviarie più maniacali del panorama. Una miscela che potremmo definire bizzarra, ma perfettamente in linea con l’anima camaleontica dell’iniziativa.

La star indiscussa è ovviamente Grand Theft Auto Online, un ritorno che Microsoft utilizza come palliativo alla lunga attesa per GTA 6. Una strategia furba, forse persino spudorata, ma non per questo meno efficace: mettere Los Santos nelle mani di tutti per qualche giorno significa garantire caos gratuito, meme assicurati e un picco di traffico che fa sempre comodo all’ecosistema Xbox.

Prodotto in caricamento

Accanto al colosso Rockstar troviamo poi una lineup che sembra uscita da un generatore automatico di tonalità videoludiche. Rubber Bandits porta la solita dose di fisica impazzita e scenette slapstick, Soccer Story prova a dare una verniciata ruolistica al calcio più strampalato, Wreckfest continua la sua crociata contro la carrozzeria integra, mentre Train Sim World 6 è l'unico titolo che richiede un abbonamento Xbox Game Pass Essential, Premium o Ultimate per essere giocato.

Tutti gli altri giochi sono accessibili a qualsiasi utente Xbox, senza barriere aggiuntive, e resteranno disponibili fino a domenica 16 novembre (con un bonus per GTA Online, che prolunga la festa fino a lunedì 17). È la solita formula dei Free Play Days: semplice, immediata, intuitiva al punto che Microsoft ti ricorda persino come fare. Basta cercare il gioco sullo Store, premere su "Install, Included with Game Pass" o "Free Trial", e partire.

Se da un lato l'iniziativa continua a non rappresentare una rivoluzione, dall'altro conferma la sua capacità di creare appuntamenti ricorrenti capaci di catalizzare l'attenzione. È la filosofia del “prova e forse compri”, un modello che ha sempre funzionato e che Xbox non sembra intenzionata ad abbandonare.

E chissà, magari in un weekend fatto di auto distrutte, palloni anarchici e treni puntuali, troverai quel gioco che non pensavi potesse incastrarsi nella tua lista desideri. I Free Play Days servono esattamente a questo.