Call of Duty Black Ops 6 cavalca gli anni '90: ecco il nuovo trailer

Ora che Call of Duty Black Ops 6 è ufficiale iniziano ad emergere i primi dettagli, ovviamente sotto forma di indizi criptici, su quello che possiamo aspettarci dal prossimo episodio della saga di sparatutto.

Il prossimo capitolo della saga sparatutto sarà il successore di Modern Warfare 3 (disponibile su Amazon), proseguendo la narrazione bellica che ha decretato il successo dei precedenti episodi.

Advertisement

Dopo la conferma ufficiale di Call of Duty Black Ops 6, arrivata a seguito di una serie di mini trailer e reveal strani da parte di Treyarch, è il momento di cominciare a sbirciare all'interno del titolo grazie a ciò che il team di sviluppo sta comunicando in questi giorni.

Oggi, infatti, è arrivato un nuovo trailer che ci fa capire quello che sarà almeno il periodo storico in cui sarà ambientato il titolo.

Call of Duty Black Ops 6 sembra infatti fortemente legato agli anni '90, come potete vedere dal trailer qui sotto (tramite PC Gamer):

Il video, composto principalmente da riprese live-action, è formato da clip d'archivio VHS di vari spezzoni provenienti dei primi anni '90.

C'è Bill Clinton (tantissime volte), una serie di pubblicità di action figure con l'estetica dell'epoca, una parodia di Dawson's Creek, il tutto con una voce maschile distorta che parla direttamente allo spettatore in modo per niente inquietante.

Sembra anche esserci un breve spezzone di gioco al minuto 1:09, ma non abbastanza lungo da farci capire qualche dettaglio reale.

A questo punto l'idea della Guerra del Golfo sembra essere sempre più probabile. Se non proprio durante il conflitto almeno negli anni successivi, vista l'enfasi messa nel mostrare ripetutamente Bill Clinton.

In questo contesto sappiamo anche che Call of Duty Black Ops 6 sarà anche un gioco non prettamente next-gen, visto che uscirà anche su PS4 stando ad alcuni listini.

Non possiamo certo criticare Treyarch per questa decisione, poiché, dati alla mano, ci sono ancora molte PlayStation 4 in circolazione e, di conseguenza, molte copie del gioco che possono essere vendute. Dalle ultime rilevazioni emerge che il 50% degli utenti PlayStation non è ancora passato alla nuova generazione.