Mentre i fan di tutto il mondo continuano ad attendere con impazienza l'uscita di GTA 6, prevista per il 2026, un gruppo di modder ha deciso di riportare in vita uno dei titoli più amati del catalogo Rockstar Games.

Stiamo parlando di Bully: Scholarship Edition, il celebre gioco ambientato nelle turbolente dinamiche di un collegio americano, che ha conquistato milioni di giocatori quasi vent'anni fa.

Oggi, grazie a un progetto ambizioso, questo classico può finalmente essere giocato in modalità multiplayer online, un'esperienza che i fan chiedevano da tempo.

Il progetto si chiama Bully Online ed è stato sviluppato da un modder noto con lo pseudonimo di SWEGTA. Non si tratta di una semplice aggiunta di funzionalità multiplayer al gioco originale, ma di una vera e propria rivoluzione che amplia enormemente le possibilità offerte dal motore di gioco.

La mod introduce oltre 60 minigiochi diversi, modalità di gioco di ruolo, esplorazione libera della mappa, veicoli personalizzati, contenuti beta originariamente tagliati dal gioco finale, miglioramenti grafici alla mappa e una serie di easter egg nascosti.

Tra i minigiochi disponibili troviamo gare di vario tipo, combattimenti e numerose attività secondarie che permettono di guadagnare denaro virtuale.

La valuta di gioco può poi essere spesa in un negozio interno per sbloccare nuovi personaggi giocabili, ampliando così le possibilità di personalizzazione dell'esperienza.

Questo sistema economico ricorda da vicino quello implementato in GTA Online, dimostrando come i modder abbiano studiato attentamente le meccaniche che hanno reso popolare il multiplayer del titolo più famoso di Rockstar.

Particolarmente interessante è l'inclusione delle modalità di gioco di ruolo, una scelta quasi obbligata considerando l'enorme popolarità dei server roleplay in GTA Online.

Bully Online permetterà ai giocatori di interpretare la vita quotidiana di uno studente della Bullworth Academy, proprio come nel gioco originale, ma questa volta insieme ad altri utenti connessi da tutto il mondo.

L'idea di rivivere virtualmente i giorni di scuola potrebbe non entusiasmare tutti, ma chi apprezza i server di ruolo troverà sicuramente pane per i suoi denti.

Una delle funzionalità più avanzate introdotte dalla mod è l'Object Spawner, come mostrato nel video di presentazione del progetto. Questo strumento sofisticato consente ai giocatori di aggiungere nuovi oggetti e decorare il mondo di Bully con dettagli inediti, offrendo di fatto la possibilità di creare mappe personalizzate.

Alcune modalità di gioco personalizzate sono già state anticipate, come le corse parkour a piedi, ma secondo gli sviluppatori si tratta solo dell'inizio.

Con il tempo e lo sviluppo continuo degli strumenti messi a disposizione, è lecito aspettarsi contenuti ancora più creativi e coinvolgenti. Il fatto che Bully Online sia un progetto open-source significa che chiunque abbia le competenze tecniche necessarie può contribuire allo sviluppo della mod, garantendo un flusso costante di nuove idee e implementazioni.

La mod è attualmente disponibile gratuitamente per la versione PC di Bully: Scholarship Edition e si trova in fase di accesso anticipato. SWEGTA ha dichiarato che ci sono ancora molti contenuti che il team vuole realizzare nel corso del 2026, ma hanno preferito non trattenere oltre la comunità dal vedere su cosa stanno lavorando.