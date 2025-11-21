Il mondo videoludico potrebbe presto accogliere un nuovo titolo che strizza l'occhio a un classico che ha fatto la storia: Bully di Rockstar Games. Si tratta di Agefield High: Rock the School, un gioco in sviluppo per Steam che promette di riportare i giocatori indietro nel tempo, precisamente al 2002, quando le commedie adolescenziali alla American Pie dominavano il cinema e la ribellione giovanile era un'estetica culturale ben precisa.

Il protagonista è Sam, il classico nuovo arrivato che ha solo pochi mesi per lasciare il segno prima di diplomarsi e lasciare la cittadina. Lo studio di sviluppo dietro questa operazione nostalgica è Refugium Games, che punta a offrire un'esperienza autentica della vita liceale americana dei primi anni Duemila.

La narrativa si concentra sulla piccola comunità di Agefield, dove la popolazione sembra dividersi nettamente in due categorie: adolescenti alla ricerca della propria identità e adulti che sembrano non capire più nulla. Una contrapposizione generazionale che non è certo nuova, ma che nel contesto videoludico potrebbe trovare una nuova freschezza espressiva.

Il trailer del gioco mostra già chiaramente l'intenzione degli sviluppatori di ricreare quell'atmosfera tipica delle storie adolescenziali, con tutti gli ingredienti del genere. Sam dovrà confrontarsi con genitori apprensivi, vicini ficcanaso, bulli da affrontare e insegnanti pronti a impedirgli di esprimere il suo vero potenziale da ribelle adolescente.

L'ambientazione temporale non è casuale: il 2002 rappresenta un'epoca di passaggio culturale, prima dell'avvento dei social media, quando le dinamiche sociali del liceo avevano ancora una dimensione fisica e territoriale ben definita.

Chi ha amato Bully troverà in questo titolo molti elementi familiari, dall'impostazione narrativa al focus sulle relazioni interpersonali tipiche del mondo scolastico.

Il gioco sembra voler esplorare quella fase della vita in cui ogni scelta sembra avere un peso enorme e ogni conflitto assume proporzioni epiche, caratteristiche che rendono le storie adolescenziali così coinvolgenti quando ben raccontate. Gli sviluppatori promettono un'esperienza completa, dove ogni personaggio avrà un ruolo nel percorso di crescita del protagonista.

Tuttavia, gli appassionati dovranno armarsi di pazienza. Secondo quanto riportato sulla pagina Steam del titolo, Agefield High: Rock the School non sarà disponibile prima del secondo trimestre del 2026.

Nel frattempo, il gioco è già disponibile per essere aggiunto alla lista dei desideri sulla piattaforma Valve, dove sta già raccogliendo l'interesse di una comunità di giocatori curiosa di vedere come Refugium Games interpreterà questo genere.