Borderlands 2 è gratis, ma avete pochissimo tempo

Gli appassionati di Borderlands hanno solo 24 ore per scaricare gratuitamente Borderlands 2 tramite Amazon Prime Gaming.

Se consideriamo che sono passati quasi 5 anni dall'uscita del terzo capitolo (lo trovate su Amazon), recuperare gratis il secondo è cosa buona e giusta.

Considerando anche che l'uscita del quarto capitolo non è proprio vicinissima, si tratta di un buon modo per ingannare l'attesa.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

L'offerta (qui), che scade alla fine del 27 novembre, permette di ottenere un codice per il gioco sull'Epic Games Store, come riportato via ComicBook.

Borderlands 2, rilasciato da Gearbox Software 12 anni fa, è considerato da molti il migliore capitolo della serie e uno dei giochi più apprezzati della sua generazione.

Nel 2012, anno della sua uscita, si è confrontato con titoli di alto calibro come Mass Effect 3, Far Cry 3 e Call of Duty: Black Ops 2.

Per usufruire di questa promozione è necessario un abbonamento ad Amazon Prime.

Oltre a Borderlands 2, Prime Gaming offre gratuitamente anche altri due titoli della serie: Tales from the Borderlands, disponibile fino all'11 dicembre, e Borderlands: The Pre-Sequel, riscattabile fino al 4 dicembre

Entrambi questi giochi sono offerti tramite codici per l'Epic Games Store.

Borderlands 2 ha conquistato i giocatori con la sua formula unica di "shoot and loot".

Il gioco offre la possibilità di impersonare uno dei quattro nuovi Vault Hunter, affrontando creature, psicopatici e il malvagio Handsome Jack in un mondo vasto e imprevedibile.

La modalità cooperativa per 4 giocatori e l'enorme arsenale di armi hanno contribuito al successo del titolo, rendendolo un'esperienza di gioco indimenticabile per molti fan.

Questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile per chi non ha mai giocato a Borderlands 2 o desidera riscoprirlo.

Tuttavia, il tempo stringe: una volta scaduta la promozione, non c'è garanzia che verrà riproposta in futuro.

Parlando ancora della serie, nonostante il flop del film, a quanto pare il sequel del lungometraggio di Borderlands si farà.