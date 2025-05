BioShock tornerà: 2K sarebbe pronta a un annuncio importante

Dopo oltre 12 anni dall'uscita dell'ultimo capitolo, forse potrebbero finalmente esserci novità in vista per il ritorno di BioShock, a giudicare dalle ultime indiscrezioni emerse in queste ore.

Secondo un nuovo report di MP1st, 2K starebbe preparando per i prossimi giorni un annuncio importante riguardante il ritorno della saga, anche se purtroppo non sono attualmente disponibili dettagli più precisi sulla sua natura.

Dalle informazioni raccolte fino a questo momento, pare che Rapture avrebbe un ruolo fondamentale per l'annuncio: da capire se si tratterà a tutti gli effetti dell'ambientazione prescelta o se si sceglierà semplicemente di strizzare l'occhio ai fan della saga.

Chiaramente il sogno degli appassionati sarebbe vedere l'annuncio di BioShock 4, magari con un ritorno nella Rapture ammirata nei primi capitoli (potete recuperarli nella Collection ufficiale, disponibile su Amazon).

A supporto di questa teoria, occorre ricordare che era stato proprio MP1st a svelare quello che sembrava essere il primo screenshot di BioShock 4 da una build in sviluppo: la speranza, dunque, è che la produzione sia arrivata ad un punto tale da renderne ufficiale la pubblicazione.

Un'altra ipotesi è che l'annuncio possa riguardare dettagli più approfonditi per il film di BioShock: la produzione si è rivelata un po' più complicata del previsto, al punto che il regista ha dovuto ammettere che il budget è notevolmente ridotto rispetto al passato.

Di conseguenza, si tratterà di un adattamento live-action più intimo e personale: notizia che inevitabilmente deluderà chi si aspettava una Rapture in grande stile ma che, con la giusta chiave di lettura, potrebbe comunque rivelarsi molto interessante.

In ogni caso, al momento 2K non ha comprensibilmente rilasciato alcun tipo di commento su queste indiscrezioni, motivo per il quale possiamo solo invitarvi, come di consueto, a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità al riguardo.