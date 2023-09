Bend Studio anticipa novità su Syphon Filter

La celebre saga di Syphon Filter è silente ormai da molti anni, ad eccezione dei capitoli classici riproposti su console current-gen via PS Plus.

I fan più nostalgici ricorderanno sicuramente il franchise ideato dagli autori di Days Gone (che trovate su Amazon) e al momento Sony non sembra aver deciso di muovere i primi passi per assicurarsi un ritorno del franchise.

Vero anche che diverse settimane fa l'ente di classificazione dei videogiochi in Corea ha infatti classificato le edizioni PS4 e PS5 di quattro capitoli della serie, con versioni "nuove" di zecca.

Sony si starebbe dunque preparando a riproporre questi grandi classici anche sulle console di nuova generazione? Non lo sappiamo, ma come reso noto anche da GamingBible forse qualcosa sta per muoversi.

We have a scheduled maintenance planned today. Players must Syphon their Filter. You will experience absolutely no issues during this time as this is completely made up. Thank you for your support. — Bend Studio (@BendStudio) September 19, 2023

Bend Studio ha recentemente pubblicato un post su X: "Oggi è prevista una manutenzione programmata. I giocatori devono sifonare il loro filtro [in inglese, Syphon their Filter, chiaro riferimento al gioco, ndR]. Non si verificherà assolutamente alcun problema durante questo periodo, poiché si tratta di un'operazione pianificata. Grazie per il vostro supporto".

Sembra un'assurdità, ma di certo Bend Studio non sarebbe così sciocca da menzionare un'IP amata come Syphon Filter senza motivo.

In realtà non sappiamo a cosa Bend stia lavorando dopo l'uscita di Days Gone. Si dice che siano al lavoro su un nuovo capitolo della serie Uncharted, che in precedenza era una IP di Naughty Dog. Dopo questo tweet, però, i fan sperano che si tratti di un nuovo Syphon Filter.

Il primo storico capitolo della serie uscì originariamente il 17 febbraio del 1999. Un ritorno anche sulle ultime console sarebbe sicuramente il modo ideale di riscoprire un classico.

Del resto, Bend Studio ha ammesso di essersi ispirata proprio a Syphon Filter per la creazione di Days Gone, ammettendo che i due franchise non sarebbero poi così diversi.

Gli autori si erano in passato già espressi su un possibile ritorno tramite un reboot o un remake: aspettiamo a vedremo.