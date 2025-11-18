Gli sviluppatori di Battlefield 6 hanno compiuto un'inversione di rotta sulle impostazioni di assistenza alla mira, ripristinando i parametri che erano stati testati durante la fase di beta aperta lo scorso agosto.

La decisione, annunciata attraverso le note dell'aggiornamento 1.1.2.0 in arrivo oggi rappresenta un chiaro segnale dell'attenzione che EA e Battlefield Studios stanno dedicando al feedback della community dopo il lancio del gioco. Il team ha riconosciuto che le modifiche implementate alla versione finale avevano reso il controllo del mirino più difficoltoso, specialmente con livelli di zoom elevati.

L'aggiornamento introduce anche Eastwood, la nuova mappa della Stagione 1 ambientata nel sud della California, disponibile in tutte le modalità ufficiali con supporto per carri armati, elicotteri e il particolare Golf Cart.

Si tratta del secondo importante contenuto della fase "California Resistance", la seconda delle tre parti in cui è suddivisa la prima stagione del gioco. Il team ha inoltre preparato una modalità a tempo limitato chiamata Sabotage, focalizzata su demolizioni e contrattacchi strategici, insieme a nuove armi come il fucile a pompa DB-12 e la pistola M357 Trait.

La questione dell'assistenza al puntamento aveva generato discussioni accese nella community. Battlefield Studios aveva inizialmente modificato i valori predefiniti con l'obiettivo di rendere l'assistenza più efficace negli scontri a medio-lungo raggio, un aspetto che era emerso come critico durante i test di Battlefield Labs e della beta aperta.

Tuttavia, l'aumento della rallentamento del mirino a lunghe distanze si è rivelato controproducente una volta che il gioco è stato distribuito al pubblico su larga scala.

"Dopo aver esaminato il feedback dei giocatori e i dati di gioco, stiamo riportando l'assistenza al puntamento ai valori sperimentati da alcuni durante la beta aperta e Battlefield Labs", spiegano gli sviluppatori. Il ripristino garantirà una sensazione più consistente, stabile e fluida, mantenendo la rallentamento del mirino uniforme su tutte le distanze per favorire la memoria muscolare dei giocatori.

Gli utenti potranno comunque personalizzare queste impostazioni secondo le proprie preferenze attraverso i menu dedicati.

L'aggiornamento 1.1.2.0 non si limita all'assistenza al puntamento. Il team ha implementato una riduzione globale della dispersione delle armi, continuando il lavoro iniziato con la patch 1.1.1.5 che aveva ricevuto riscontri positivi dalla community. Mentre l'aggiornamento precedente aveva affrontato la dispersione legata al fuoco dopo gli sprint, questa nuova patch interviene su tutti i fronti con una leggera riduzione generalizzata.

Alcune armi specifiche come LMR27, M39 e SVDM riceveranno modifiche al rinculo per migliorare l'affidabilità a lungo raggio, mentre PW7A2 e KV9 beneficeranno di un migliore bilanciamento nelle prestazioni a distanza.

I giocatori di Portal, la modalità sandbox che consente di creare esperienze personalizzate, riceveranno nuovi strumenti tra cui il Golf Cart e una nuova opzione di mappa sandbox che offre una base più neutra per dare vita alle creazioni della community.

È stato inoltre aggiunto Fort Lyndon come segmento disponibile per le esperienze create dai giocatori. Il team ha introdotto anche la funzionalità Battle Pickups, armi potenti con munizioni limitate che appariranno in esperienze specifiche e in Portal, sufficientemente devastanti da ribaltare le sorti di una battaglia.

Sul fronte tecnico, l'aggiornamento affronta numerosi problemi segnalati dalla community. Tra le correzioni più rilevanti figurano il miglioramento della latenza degli input e della risposta degli stick per i controller, garantendo un movimento più fluido e un puntamento più reattivo.

Sono stati risolti problemi con le zone morte degli stick, particolarmente evidenti sui controller PS5 utilizzati su PC, dove veniva ignorato il primo 10% di movimento. Gli sviluppatori hanno anche corretto un bug che impediva la registrazione del movimento del joystick sinistro fino al superamento del 30% della corsa oltre la zona morta.

L'attenzione ai dettagli emerge dalle centinaia di correzioni elencate nelle note complete della patch. Sono stati sistemati problemi con animazioni di morte errate, problemi di clipping della telecamera, comportamenti anomali dei ragdoll, e innumerevoli bug legati a gadget, veicoli e armi.

Il team ha perfezionato le animazioni dello sprint, del salto acquatico, del trascinamento durante le rianimazioni e persino i suoni dei passi su diverse superfici. Particolare attenzione è stata dedicata ai gadget schierabili come il mortaio portatile LWCMS, il designatore laser LTLM II e i sistemi di rifornimento.

Il terzo e ultimo grande aggiornamento stagionale, Winter Offensive, seguirà il 9 dicembre con una versione invernale della mappa Empire State chiamata Ice Lock e l'aggiunta della piccozza da arrampicata su ghiaccio come arma corpo a corpo.

Nonostante i progressi evidenti, EA e Battlefield Studios riconoscono che rimane ancora del lavoro da fare. Mentre le modifiche alla dispersione delle armi continueranno in base al monitoraggio del feedback, alcuni elementi promessi la settimana scorsa, come gli aggiustamenti all'illuminazione, sono assenti dalle note della patch 1.1.2.0.

Altri argomenti critici per la community, tra cui le dimensioni delle mappe, l'interfaccia utente, le statistiche dei giocatori e la registrazione dei colpi, sono attualmente sotto revisione per potenziali modifiche future.