Baldur's Gate 3, ecco il "crossover fantasy" definitivo con le star di Il Signore degli Anelli

Dopo aver conquistato il cuore di fan e critica nel corso di questo 2023 videoludico, Baldur's Gate 3 è destinato a essere ricordato a lungo come una delle opere fantasy più complete e amate del recente periodo, diventando a tutti gli effetti un nome "pop" e non più di nicchia, come poteva essere alle origini.

Il titolo di Larian Studios è diventato uno dei più chiacchierati di sempre e, dopo la vittoria ai The Game Awards 2023 e la recente release su Xbox, è destinato a essere chiacchierato e discusso ancora a lungo.

Ma se c'è un'opera fantasy che resta sempre nell'immaginario collettivo, quella è indubbiamente la trilogia de Il Signore degli Anelli, soprattutto grazie all'eccellente lavoro svolto con gli adattamenti cinematografici (trovate il cofanetto con le versioni estese su Amazon).

Ed è per questo motivo che Sven Vincke, director di Baldur's Gate 3 e fondatore di Larian Studios, ha deciso di realizzare il "crossover fantasy" definitivo, invitando le star della trilogia cinematografica a iniziare la loro avventura nell'universo ispirato da Dungeons & Dragons.

L'ultimo video pubblicato sul canale YouTube ufficiale degli sviluppatori vede infatti l'apparizione a sorpresa di Elijah Wood e Sean Astin, i celebri hobbit Frodo e Sam nella trilogia diretta da Peter Jackson, intenti ad iniziare quella che è stata definita «un'avventura inaspettata» (via PCGamesN).

Guidati durante il corso del playthrough dal director, Sam ha deciso di creare un suo avatar personalizzato, mentre Frodo ha fatto altrettanto dirigendosi sul personaggio origine "Oscura Pulsione" (The Dark Urge, nella versione inglese) che, come i fan ben sapranno, richiama i precedenti capitoli della serie spingendoci a resistere alle nostre tentazioni più oscure.

Oppure cedere ad esse senza alcun freno, come ha sorprendentemente fatto Elijah Wood nel corso della sua run, con non poca sorpresa e divertimento per i fan e anche per lo stesso Sean Astin, che probabilmente non si aspettava di vedere questo "lato oscuro" del collega.

Un video ricco di battute e riferimenti alla trilogia de Il Signore degli Anelli, come dimostrato da un Sam costretto a battere per la seconda volta un ragno gigante: un regalo di Natale molto divertente e che farà le gioie di ogni fan fantasy.

Il director ha recentemente deciso di svelare sul suo profilo social anche il discorso completo che avrebbe voluto fare per la vittoria ai The Game Awards, dove non c'era mai tempo a sufficienza per far parlare gli sviluppatori: visto che per noi è invece importante dar loro tutto il tempo disponibile, abbiamo deciso di proporvelo integralmente e tradurlo in lingua italiana.