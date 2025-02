Avowed è già disponibile a prezzo ridotto! 59,99€ invece di 80€! (-25%)

Se stavate aspettando il momento giusto per tuffarvi nel nuovo RPG di Obsidian, eccolo qui! Avowed è ora disponibile su Instant Gaming a soli 59,99€, invece di 80€, grazie a uno sconto del 25%. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire per vivere un’avventura epica in un mondo ricco di misteri, intrighi e scelte difficili.

Un RPG profondo e coinvolgente

Con l’ingresso negli Xbox Game Studios, Obsidian ha elevato ulteriormente la qualità del suo lavoro, mantenendo i suoi storici punti di forza, come una scrittura di alto livello, un worldbuilding dettagliato e meccaniche RPG solide, e lasciandosi alle spalle alcune debolezze del passato. Il risultato? Un’esperienza di gioco immersiva, che riesce a ricordare Skyrim nei suoi momenti migliori, tra esplorazione, scelte morali e un level design mai banale.

avowed

Avowed vi trascinerà in un'ambientazione affascinante e spietata, dove ogni scelta può avere conseguenze imprevedibili. Le missioni, anche quelle apparentemente più semplici, si trasformano spesso in epiche avventure, mentre le aree da esplorare offrono sorprese dietro ogni angolo. Se amate i giochi di ruolo impegnativi e ricchi di possibilità, questo è il titolo perfetto per voi.

Con un comparto tecnico solido e fluido su console, Avowed è già stato definito da molti come lo Skyrim di questa generazione. Non perdete l'occasione di giocarci a prezzo scontato: lo trovate su Instant Gaming a 59,99€ invece di 80€!

