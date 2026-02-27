Asthenia è un action RPG dark fantasy sviluppato in solitaria dall'indie developer Matthaios Lappas, che promette di evocare le atmosfere opprimenti e il gameplay punitivo che hanno reso celebri titoli come Dark Souls ed Elden Ring.

Con una finestra di lancio provvisoria fissata al 2027, il gioco ha già iniziato a circolare tra le community di settore, suscitando un interesse genuino tra chi è sempre a caccia della prossima sfida videoludica.

La sinossi ufficiale del gioco dipinge un quadro tutt'altro che rassicurante: un mondo in putrefazione dominato da entità cosmiche, un guanto primordiale come unica arma contro nemici deformati dalla corruzione, artefatti contaminati da raccogliere e segreti da svelare nell'oscurità.

"Sopravvivi o lasciati consumare da Asthenia", recita il testo di presentazione, sintetizzando in poche parole la filosofia brutale che sembra animare il progetto. Un tono che ricorderà ai giocatori italiani le prime ore su Dark Souls, quando ogni angolo nascondeva una morte certa e ogni vittoria sapeva di conquista.

Dal trailer di gameplay emergono influenze piuttosto riconoscibili. Le animazioni dei nemici, l'architettura gotica degli ambienti e il ritmo dei combattimenti rimandano chiaramente alla scuola di FromSoftware, lo studio giapponese che dagli anni Novanta — con la serie King's Field — ha progressivamente ridefinito il genere action RPG fino all'exploit globale di Elden Ring.

Ma c'è dell'altro: alcune creature mostrate nel video ricordano vagamente i Plasmidi di Resident Evil 7: Biohazard, i nemici organici e distorti del capitolo che nel 2017 riportò la serie Capcom alle sue radici horror più viscerale.

Il contesto in cui nasce Asthenia non è privo di significato. L'unico titolo confermato in sviluppo da FromSoftware è The Duskbloods, esclusiva Nintendo Switch 2 annunciata nell'aprile 2025 il cui trailer ha immediatamente scatenato paragoni con Bloodborne, l'amatissimo action RPG ambientato in una città vittoriana infestata da orrori cosmici.

Il problema è evidente: chi non possiede — o non intende acquistare — la nuova console Nintendo resterà escluso da quella esperienza, alimentando ulteriormente la domanda di alternative valide.

Al momento, Asthenia è presente su Steam con la possibilità di aggiungerlo alla lista dei desideri per ricevere notifiche al momento del lancio.

Non esiste ancora una data precisa di uscita, né alcuna comunicazione ufficiale riguardo a una possibile versione per console. Il 2027 resta per ora un orizzonte vago, ma per un progetto di questa natura — ambizioso, solitario e controcorrente — l'attesa potrebbe rivelarsi parte integrante dell'esperienza.