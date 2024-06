Assassin's Creed Shadows cerca voi: potreste doppiare uno dei personaggi

Se avete sempre sognato di diventare davvero parte dei vostri videogiochi preferiti, questo nuovo contest di Ubisoft potrebbe rivelarsi molto interessante.

In vista del lancio di Assassin's Creed Shadows (che potete prenotare su Amazon), il publisher ha infatti organizzato una nuova challenge che potrebbe consentirvi di doppiare uno dei personaggi del nuovo capitolo della saga.

Ovviamente non si tratterebbe di nessun protagonista o di alleati particolarmente importanti, ma il vincitore di questo contest avrebbe comunque la possibilità di prestare la propria voce a uno dei tanti NPC disponibili.

Come segnalato da PCGamesN, si tratta di un contest aperto anche ai fan italiani e che permetterà al fortunato vincitore di partecipare a una sessione di registrazione professionale, con esperti del settore e che vi permetterà di prestare la vostra voce a un personaggio di Assassin's Creed Shadows.

Per partecipare dovrete dirigervi al canale TikTok ufficiale di Ubisoft Italia, che potete raggiungere al seguente indirizzo: a questo punto dovrete dirigervi sulla Playlist "Dubbing Challenge" e selezionare una delle cutscene della serie.

Al momento sono disponibili soltanto 3 scene, ma il publisher sottolinea che ne verranno aggiunte altre nel corso della settimana.

Scegliete semplicemente la vostra preferita, utilizzate la funzionalità "Duet" e registratevi mentre recitate alla lettera la sceneggiatura che vi viene fornita nella cutscene: al termine del contest, Ubisoft selezionerà il migliore interprete e gli offrirà la possibilità di registrare una delle voci di gioco.

Il publisher sottolinea che il numero di "Mi piace" e di commenti non avrà alcuna influenza sulla decisione finale e che ogni candidatura verrà ascoltata con la dovuta attenzione: assicuratevi di avere lasciato i messaggi aperti sul vostro profilo TikTok, dato che in caso di vittoria sarete direttamente ricontattati sul social network.

Ubisoft ci ha anche tenuto a sottolineare — qualora non fosse già evidente — che non sta sostituendo nessun doppiatore professionista, ma che questa vuole essere solo un'opportunità di coinvolgere la community e fornire a un fortunato fan la possibilità di fare parte del nuovo gioco con un ruolo minore.

Il contest di Assassin's Creed Shadows durerà fino al 2 luglio 2024: non possiamo che augurare buona fortuna a tutti i partecipanti!

Ribadiamo che ovviamente i protagonisti principali avranno già le loro voci: Yasuke in particolare aveva suscitato diverse critiche, decisamente discutibili, a cui Ubisoft ha deciso di rispondere.

Un aspetto che invece deluderà probabilmente i fan storici è l'assenza di uno "stealth sociale": in altre parole, non potrete più far disperdere le vostre tracce tra la folla.