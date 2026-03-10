C’è un modo nuovo di guardare al futuro, ed è decisamente più semplice di quanto ci vogliano far credere.

Si chiama Tech IT Easy ed è l’ultimo progetto editoriale firmato 3Labs, un appuntamento settimanale pensato per chi vuole restare al passo con l’innovazione senza perdersi nel labirinto dei tecnicismi.

A guidare la narrazione è il nostro Andrea "Ferry" Ferrario, Direttore di Tom’s Hardware e Amministratore Delegato di 3Labs.

Chi conosce il suo percorso sa che la sua missione è sempre stata una: democratizzare la tecnologia, rendendola comprensibile a tutti.

Con Tech IT Easy, Ferry porta questa filosofia dietro al microfono, analizzando l'impatto dei cambiamenti digitali sulla nostra quotidianità, sull’economia e persino sull’intrattenimento.

Dimenticate le lunghe liste di specifiche tecniche o le recensioni asettiche. Tech IT Easy è nato per andare oltre la superficie e capire cosa si nasconde davvero dietro i grandi titoli della settimana.

Non parleremo solo di successi, ma esploreremo anche i fallimenti più clamorosi del settore, perché spesso si impara molto più da un flop inaspettato che da un trionfo annunciato.

Dall'intelligenza artificiale alle nuove dinamiche del mercato globale, il podcast è il racconto schietto di un futuro che è già qui, analizzato con l'occhio critico di chi la tecnologia la vive e la mastica ogni giorno.

Il podcast si inserisce nella strategia di crescita di 3Labs, puntando a offrire contenuti di approfondimento di alta qualità in un formato agile e moderno.

Ogni episodio è pensato per accompagnarvi durante la giornata, offrendo spunti di riflessione mai banali e un punto di vista interno privilegiato sul mondo tech e gaming.

Tech IT Easy vi aspetta ogni martedì alle 13:00, puntuale per la pausa pranzo. Per ora, il podcast è disponibile in esclusiva su Spotify. Potete sintonizzarvi e iniziare l'ascolto direttamente dal link qui sotto:

👉 Ascolta Tech IT Easy su Spotify