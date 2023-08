Arriva la Summer Sale CDKeys: tantissimi titoli vi aspettano a prezzi imperdibili!

È tempo di Summer Sale sulle pagine di CDKeys, popolare store digitale di vendita di videogame, attraverso il quale potete approfittare di una serie di sconti per comprare videogiochi a prezzi davvero d'occasione. In questo momento, e fino al 29 agosto, potete approfittare di sconti che coinvolgono titoli di generi diversi e per le più svariate piattaforme.

Tra questi, trovate ad esempio il recentissimo Armored Core VI: Fires of Rubicon, che si porta a casa risparmiando il 22% sul costo abituale per la versione PC, con quindi una spesa di soli 45,49 euro per giocarselo comodamente dal lancio.

È già tempo di sconti anche per EA Sports FC 24, l'imminente calcistico di EA Sports che dice addio al nome FIFA per proporre tante novità in occasione dell'inizio della nuova stagione: la versione Xbox si porta a casa risparmiando il 23% sul costo di listino, con quindi una spesa di solamente 61,99 euro per giocare direttamente al day-one sulle vostre Xbox Series X e Xbox Series S.

È tempo di sconti anche per Starfield, la cui versione Xbox è proposta con uno sconto del 22%: potrete così lanciarvi nei vostri viaggi spaziali spendendo solo 63,79 euro.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Scoprirete un'ampia selezione di titoli per diverse piattaforme, come PC e console. Che siate interessati a videogiochi di azione, avventura, strategia, sport o altro ancora, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Inoltre, ci teniamo a ricordarvi che il nostro sito si impegna quotidianamente per segnalare le migliori offerte disponibili online. Non dimenticate di visitare la nostra area dedicata, in cui condividiamo costantemente promozioni, sconti e occasioni imperdibili da sfruttare.