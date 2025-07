Come di consueto, Epic Games Store rinnova la sua offerta settimanale di titoli gratuiti, mettendo a disposizione degli utenti due nuove proposte molto diverse tra loro, pronte a sorprendere per stile e contenuti.

A partire da giovedì 10 luglio, sarà possibile ottenere gratuitamente Figment 2: Creed Valley e Sky Racket, entrambi riscattabili fino al 17 luglio senza alcun esborso economico.

Figment 2: Creed Valley è un'avventura d'azione dalle forti tinte surreali, ambientata all’interno della psiche umana. Il gioco combina rompicapi intelligenti e combattimenti ritmati da una colonna sonora interattiva, esplorando tematiche complesse con un’estetica favolistica e visionaria.

Rispetto al primo episodio, questa nuova iterazione amplia le possibilità del giocatore, arricchendo l’esperienza con dinamiche inedite e un impianto narrativo ancora più curato. Un viaggio introspettivo travestito da favola musicale.

Sky Racket, invece, propone un ibrido fuori dagli schemi tra sparatutto a scorrimento e tennis arcade. Vestendo i panni di eroi improbabili, i giocatori dovranno respingere i proiettili nemici a colpi di racchetta in livelli pieni di situazioni strampalate e colori sgargianti.

Il titolo punta tutto su un’azione immediata e spensierata, arricchita dalla possibilità di giocare in compagnia grazie alla modalità cooperativa locale. Un mix leggero e frizzante, ideale per partite brevi ma intense, che a molti non dispiacerà affatto.

Entrambi i giochi saranno riscattabili senza costi su Epic Games Store dal 10 al 17 luglio: una volta aggiunti alla vostra libreria, resteranno vostri in modo permanente. Un’occasione perfetta per scoprire due esperienze fuori dal comune senza spendere nulla.

Per consultare l’intera cronologia dei titoli gratuiti offerti da Epic nel corso degli anni, potete visitare la nostra pagina dedicata, sempre aggiornata.

Se apprezzate il nostro lavoro e volete contribuire in modo indiretto, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri giochi preferiti tramite i nostri link Amazon, senza alcuna spesa aggiuntiva o costo extra.