Altri 6 giochi gratis da scaricare su Steam

Steam lancia una nuova selezione di giochi gratuiti, pronti per il download immediato.

Un’occasione ideale per ampliare la vostra libreria senza spendere nulla, grazie a ben sei titoli che vale la pena provare.

La piattaforma si conferma una delle migliori per i gamer, con un catalogo sterminato e promozioni frequenti che offrono esperienze gratuite per ogni gusto (solo ieri ve ne ho infatti segnalati altri 5).

Che siate appassionati di indie o curiosi di sperimentare nuovi generi, troverete sicuramente qualcosa che vi entusiasmerà.

Ecco, quindi, i nuovi titoli disponibili gratuitamente da ora, come riportato anche da GamingBible:

Come scaricare i giochi gratis da Steam?

Accedete al vostro account Steam. Se non hai un account, creane uno gratuitamente. Cercate i giochi gratuiti del momento. Cliccate su "Scarica" per iniziare l’installazione. Premi il pulsante "Avvia gioco" o "Aggiungi alla Libreria" (per giochi in prova o con promozioni a tempo).

Iniziative come questa non solo premiano i giocatori con contenuti di qualità a costo zero, ma favoriscono l’esplorazione di nuovi titoli e la diffusione del gaming a un pubblico sempre più vasto.

Da non perdere: la funzione Steam Families, che vi permette di condividere questi giochi con amici e familiari, rendendo il divertimento ancora più coinvolgente. Se per caso non sapete come fare, potete tranquillamente scoprirlo nella nostra guida dedicata.

Ad ogni modo, ci sono altri quattro giochi da scaricare gratis tramite Steam: nella notizia trovate i link per il download da effettuare direttamente dalla piattaforma.

Infine, se vi va di sostenere il nostro lavoro, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon tramite i nostri link, senza alcun costo aggiuntivo. Restate connessi per non perdervi altre offerte incredibili e buon divertimento con i vostri nuovi giochi.