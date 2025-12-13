Un nuovo videogioco ambientato nell’universo di Alien sarebbe attualmente in sviluppo, ma i fan degli xenomorfi dovranno armarsi di parecchia pazienza prima di poterci mettere le mani sopra. Secondo un recente report pubblicato da Insider Gaming, il progetto esiste davvero, ma si troverebbe ancora in una fase molto precoce della produzione, rendendo impossibile una pubblicazione nel breve periodo.

La notizia arriva in un momento particolarmente favorevole per i franchise sci-fi nati tra gli anni Ottanta e Novanta. Da un lato, Alien: Earth ha riportato la saga sul piccolo schermo con una serie capace di ottenere consensi paragonabili a quelli dei film originali. Dall’altro, anche Predator sta vivendo una seconda giovinezza, grazie a nuove produzioni cinematografiche e animate che hanno restituito credibilità e fascino alla creatura.

In ambito videoludico, però, la situazione è rimasta più stagnante. Dopo Alien: Isolation, considerato ancora oggi uno dei migliori survival horror mai realizzati, il brand non è riuscito a trovare una direzione altrettanto incisiva. Proprio per questo, le prime informazioni sul nuovo progetto stanno già facendo discutere.

Stando alle indiscrezioni, il titolo viene descritto come un single player survival horror con una struttura più “arcade” rispetto a Isolation. L’ambientazione sarebbe una stazione spaziale in rovina, nella quale il giocatore dovrà sopravvivere mentre viene braccato non solo dagli xenomorfi, ma anche da unità militari speciali. Il paragone fatto da chi ha avuto accesso alle informazioni è piuttosto curioso: Alien incontra Shadow of the Tomb Raider.

Il gameplay dovrebbe infatti combinare combattimenti, sezioni stealth, puzzle e fasi platform, con una forte enfasi sulla gestione delle risorse. I nemici, a quanto pare, saranno in grado di adattarsi al comportamento del giocatore, rendendo ogni approccio potenzialmente rischioso. I rompicapo spazieranno dalla riparazione di macchinari alla decifrazione di codici, mantenendo alta la tensione anche lontano dagli scontri diretti.

Sono inoltre trapelati alcuni dettagli sulla trama e sui personaggi. I protagonisti dovrebbero essere tre: Aubrey, un’ingegnera che ricoprirà il ruolo principale; Ryuozo, figura ambigua che potrebbe fungere da antagonista; e Ripley 8, nome che non può non far pensare a collegamenti importanti con la storia del franchise. Non è da escludere, infine, un possibile coinvolgimento di Sigourney Weaver, anche se al momento si tratta solo di una speranza.

Il vero nodo resta però la data di uscita. Il progetto sarebbe ancora lontano dal completamento e il 2028 viene indicato come una finestra plausibile. Un’attesa lunga, certo, ma che potrebbe essere giustificata dall’ambizione del titolo. Considerando la qualità raggiunta da Alien: Isolation, molti fan preferiscono aspettare piuttosto che ritrovarsi con un’esperienza affrettata e poco ispirata.