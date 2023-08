Red Dead Redemption 2 «è un capolavoro, giocatelo e basta», i fan concordano

Red Dead Redemption 2 è da sempre uno dei titoli più amati tra quelli Rockstar, tanto che ancora oggi sembra essere letteralmente idolatrato.

Il classico western (che trovate su Amazon) non sembra infatti essere mai sceso dal podio degli open world più giocati di sempre.

Basti pensare che di recente è stata creata una mod che permette di scegliere un PNG e reclutarlo per accompagnarci nel corso delle nostre scorribande.

Ora, complice anche il discusso annuncio del ritorno del primo Red Dead Redemption su PS4 e Switch, il sequel è tornato a essere argomento di discussione tra i fan.

Come riportato anche da GamingBible, i fan del gioco su Reddit hanno discusso di come l'open world di Red Dead Redemption 2 sia fatto estremamente bene.

«RDR2 è un gioco open world fatto bene. Anche se la mappa è enorme e le città sono sparse e lontane tra loro, gli incontri casuali rendono il gioco vivo e divertente da esplorare a cavallo», ha commentato nesatzuke dando il via alla discussione nel thread.

«Il dettaglio di questo gioco è incredibile, voglio provarlo di nuovo per la prima volta», ha esclamato moongoloid.

«Non è sicuramente adatto a tutti, storia lenta, animazioni lente, viaggi lenti. Io lo adoro per questo motivo, posso perdermi in esso per ore ad ogni sessione di gioco», ha scritto invece Terrosaurus.

«RDR2 è un capolavoro, giocatelo e basta», ha aggiunto asgardwalls, andando dritto al punto.

Insomma, l'ennesima conferma nei confronti di un gioco che ha ancora moltissimo da dire: chissà se Rockstar deciderà di riproporre un giorno anche il sequel, dopo la riedizione del primo capitolo.

Restando in tema, di recente alcuni fan si sono dati appuntamento per parlare della morte più triste di un videogioco: a trionfare è stato proprio un momento di Red Dead Redemption 2, anche se non il momento a cui state pensando.

Ma non è tutto: il port di Red Dead Redemption a 50 euro ha suscitato diverse critiche dai fan, ma Take-Two si difende e sostiene che il prezzo sia giusto.